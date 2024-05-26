Звичайна лялька з минулого може принести 25 тисяч і ось як вона виглядає (фото)

Старі іграшки та ляльки, якими були в багатьох дітей у минулому, нині можуть принести чимало грошей. Рідкісні екземпляри оцінюють у десятки тисяч гривень.
За скільки можна продати вінтажну ляльку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.
Так, на аукціоні з'явився лот від продавця з Тернополя. Колекціонерам пропонується вінтажна лялька Таша, яка плаче, коли її перевертаєш.
Іграшку було виготовлено у 70-х роках, ймовірно, у Харкові. Лялька непогано збереглася, хоча без дефектів усе ж не обійшлося. На пальцях Таші утворилися вм'ятини, а її перука банально зіпсувалася з часом.
За скільки можна продати стару ляльку (фото: violity.com)
Втім, власник оцінив іграшку досить високо. Адже раніше така лялька була в багатьох, проте мало кому вдалося її зберегти для колекції.
"Рідкісна красуня, рідне ім'я, з цінником, все на гумках, плаче, звук короткий, але є, нюанси: палець і перука. Висота 70 см. Пластик дуже жорсткий", - описав свій лот продавець.
Цю ляльку власник оцінив у 25 тисяч і 500 гривень. Він планує отримати фіксовану суму, а від торгів відмовився. Чи вдасться йому продати ляльку - поки що невідомо. Втім, подібні лоти часто знаходять нових власників, навіть якщо мають дуже високий "цінник".
До слова, нещодавно ми розповідали, які цифри на купюрах приносять багатство та захистять від злиднів.
Окрім цього, раніше стало відомо, яку ляльку оцінили у 40 тисяч гривень.