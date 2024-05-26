Звичайна лялька з минулого може принести 25 тисяч і ось як вона виглядає (фото)

Яка іграшка принесе багато грошей

Так, на аукціоні з'явився лот від продавця з Тернополя. Колекціонерам пропонується вінтажна лялька Таша, яка плаче, коли її перевертаєш.

Іграшку було виготовлено у 70-х роках, ймовірно, у Харкові. Лялька непогано збереглася, хоча без дефектів усе ж не обійшлося. На пальцях Таші утворилися вм'ятини, а її перука банально зіпсувалася з часом.

За скільки можна продати стару ляльку (фото: violity.com)

Втім, власник оцінив іграшку досить високо. Адже раніше така лялька була в багатьох, проте мало кому вдалося її зберегти для колекції.

Вінтажна лялька (фото: violity.com)

"Рідкісна красуня, рідне ім'я, з цінником, все на гумках, плаче, звук короткий, але є, нюанси: палець і перука. Висота 70 см. Пластик дуже жорсткий", - описав свій лот продавець.

Цю ляльку власник оцінив у 25 тисяч і 500 гривень. Він планує отримати фіксовану суму, а від торгів відмовився. Чи вдасться йому продати ляльку - поки що невідомо. Втім, подібні лоти часто знаходять нових власників, навіть якщо мають дуже високий "цінник".