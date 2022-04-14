Звезды шоу-бизнеса, которые защищают Украину с оружием в руках

Андрей Хлывнюк – лидер группы "Бумбокс"

С первых дней войны Андрей Хлывнюк вступил в ряды территориальной обороны. И даже попал под минометный обстрел, был ранен под Киевом.

Фото: Андрей Хлывнюк

Сейчас 42-летний лидер группы "Бумбокс" служит в составе оперативной группы из ветеранов. И недавно он похвастался, что получил новое оружие.

Святослав Вакарчук – лидер группы "Океан Эльзы"

Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны во Львове. И взял на себя еще одну важную миссию – он поддерживает моральный и боевой дух простых мирных граждан и военных во всех городах Украины.

Фото: Святослав Вакарчук

Тарас Тополя и группа "Антитела"

Тарас Тополя влился в ряды территориальной обороны ВСУ в Киеве. А следом за ним музыкальные инструменты сменили на оружие и остальные участники коллектива. 25 февраля "Антитела" выпустили новый альбом и встали на защиту Украины.

Александр Положинський

15 февраля Положинский подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Службу он проходит в резерве.

Фото: Сашко Положинський

Олег Михайлюта (Фагот) из ТНМК

Фагот вступил в ряды территориальной обороны ВСУ в Киеве. Также он активно волонтерит, помогает другим и не забывает о том, что слово – тоже оружие.

Фото: Олег Михайлюта

Иван Леньо – Kozak System

Не отстает от своего друга Фагота и Иван Леньо. Он вступил в ряды территориальной обороны и помогает людям, которые пострадали от военной агрессии.

Фото: Фагот и Иван Леньо

Yarmak

Украинский рэпер пошел добровольцем в ВСУ. Сначала он хотел пойти в терроборону, но свободных мест уже не было. Поэтому украинский музыкант влился в ряды ВСУ в качестве добровольца.

Фото: Ярмак

Николай Серга

Музыкант и телеведущий Николай Серга пошел служить в ВСУ. Сейчас он защищает от российских оккупантов родную Одессу.

Фото: Коля Серга

Макс Барских

Украинский музыкант Макс Барских – родом из Херсона. С первых дней войны он защищал Украину на всех возможных ему площадках. Сначала пытался достучаться до россиян – у него там много поклонников, так как Барских выступал в РФ после 2014 года.

А потом он вступил в ряды ВСУ и уже прошел боевую подготовку, чтобы защищать Украину с оружием в руках.

Фото: Макс Барских

Олег Сенцов

Украинский режиссер и узник Кремля встал на защиту с первых дней военного вторжения России. Он вступил в ряды территориальной обороны ВСУ в Киеве и призвал других последовать его примеру.

Фото: Олег Сенцов

Дмитрий Дикусар

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар вступил в ряды территориальной обороны. Он едва не погиб 14 марта во время авиаудара по палаточному городку его батальона.

Ахтем Сеитаблаев

Известный украинский режиссер Ахтем Сеитблаев с первых дней войны вступил в ряды территориальной обороны Киева. На своей странице в соцсетях он написал, что следующий год он будет в освобожденном Бахчисарае в Крыму.

Фото: Ахтем Сеитаблаев

Алексей Тритенко

Украинский актер Алексей Тритенко пошел в терроборону Киева. Недавно он опубликовал фото вместе с Ахтемом Сеитаблаевым.

Фото: Алексей Тритенко

Владимир Остапчук

Украинский телеведущий пошел в территориальную оборону Киева. Опыта военной службы у него совсем нет, и жена шоумена была против, но Остапчук твердо решил защищать родную страну.

Михаил Ильенко

Кинорежиссер Михаил Ильенко вступил в ряды терробороны в Киеве. Он вместе с преподавателем Андреем Иванюком встали на защиту столицы.

Фото: Михаил Ильенко

Даниэль Салем

Телеведущий Даниэль Салем вступил в ряды терробороны в Одессе. С первых дней вторжения он защищает родной город и даже успел попасть под обстрел.

Алексей Суханов

Большую часть своей жизни Суханов прожил в России и украинское гражданство телеведущий получил буквально накануне войны. Он шокирован зверствами российской армии и вступил в ряды территориальной обороны, чтобы защитить Украину от врага.

Фото: Алексей Суханов

Никита Добрынин

В первые дни войны ему пришлось из-под обстрелов увозить свою семью в западные области. А потом Добрынин вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, чтобы защищать столицу от врага.

Фото: Никита Добрынин

Александр Пикалов

Украинский актер, участник "Квартал 95" вступил в ряды Нацгвардии Украины, чтобы защищать нашу землю от российских оккупантов.

Фото: Александр Пикалов