Зірки шоу-бізнесу, які захищають Україну зі зброєю в руках

З перших днів військового вторгнення Росії в Україну, жителі нашої країни стали на захист своєї землі. У тому числі й відомі музиканти, телеведучі та актори.
Хтось із них пішов у тероборону своїх населених пунктів, хтось вирушив добровольцем на фронт, а хтось - вступив до ЗСУ. Решта теж не відстають - волонтерять або захищають нашу країну на інформаційному фронті.
Хто з українських зірок шоубізнесу захищає Україну зі зброєю в руках – читайте нижче.
З перших днів війни Андрій Хливнюк вступив до лав територіальної оборони. І навіть потрапив під мінометний обстріл, був поранений під Києвом.
Фото: Андрій Хливнюк
Зараз 42-річний лідер групи "Бумбокс" служить у складі оперативної групи з ветеранів. І нещодавно він похвалився, що отримав нову зброю.
Святослав Вакарчук вступив до лав територіальної оборони у Львові. І взяв на себе ще одну важливу місію - він підтримує моральний і бойовий дух простих мирних громадян і військових у всіх містах України.
Фото: Святослав Вакарчук
Тарас Тополя влився до лав територіальної оборони ЗСУ в Києві. А слідом за ним Музичні інструменти змінили на зброю й інші учасники колективу. 25 лютого "Антитіла" випустили новий альбом і стали на захист України.
15 лютого Положинський підписав контракт зі Збройними силами України. Службу він проходить в резерві.
Фото: Сашко Положинський
Фагот вступив до лав територіальної оборони ЗСУ в Києві. Також він активно волонтерить, допомагає іншим і не забуває про те, що слово – теж зброя.
Фото: Олег Михайлюта
Не відстає від свого друга Фагота й Іван Леньо. Він вступив до лав територіальної оборони та допомагає людям, які постраждали від військової агресії.
Фото: Фагот та Іван Леньо
Український репер пішов добровольцем у ЗСУ. Спочатку він хотів піти в тероборону, але вільних місць вже не було. Тому український музикант влився до лав ЗСУ як доброволець.
Фото: Ярмак
Музикант і телеведучий Микола Серга пішов служити в ЗСУ. Зараз він захищає від російських окупантів рідну Одесу.
Фото: Коля Серга
Український музикант Макс Барських - родом з Херсона. З перших днів війни він захищав Україну на всіх можливих йому майданчиках. Спочатку намагався достукатися до росіян - у нього там багато шанувальників, оскільки Барських виступав у РФ після 2014 року.
А потім він вступив до лав ЗСУ і вже пройшов бойову підготовку, щоб захищати Україну зі зброєю в руках.
Фото: Макс Барських
Український режисер і в'язень Кремля став на захист з перших днів військового вторгнення Росії. Він вступив до лав територіальної оборони ЗСУ в Києві та закликав інших наслідувати його приклад.
Фото: Олег Сенцов
Український хореограф Дмитро Дікусар вступив до лав територіальної оборони. Він ледь не загинув 14 березня під час авіаудару по наметовому містечку його батальйону.
Відомий український режисер Ахтем Сеїтаблаєв з перших днів війни вступив до лав територіальної оборони Києва. На своїй сторінці в соцмережах він написав, що наступний рік він буде у звільненому Бахчисараї в Криму.
Фото: Ахтем Сеїтаблаєв
Український актор Олексій Тритенко пішов у тероборону Києва. Нещодавно він опублікував фото разом з Ахтемом Сеїтаблаєвим.
Фото: Олексій Тритенко
Український телеведучий пішов у територіальну оборону Києва. Досвіду військової служби у нього зовсім немає, і дружина шоумена була проти, але Остапчук твердо вирішив захищати рідну країну.
Кінорежисер Михайло Іллєнко вступив до лав тероборони в Києві. Він разом з викладачем Андрієм Іванюком стали на захист столиці.
Фото: Михайло Іллєнко
Телеведучий Даніель Салем вступив до лав тероборони в Одесі. З перших днів вторгнення він захищає рідне місто і навіть встиг потрапити під обстріл.
Більшу частину свого життя Суханов прожив у Росії й українське громадянство телеведучий отримав буквально напередодні війни. Він шокований звірствами російської армії та вступив до лав територіальної оборони, щоб захистити Україну від ворога.
Фото: Олексій Суханов
У перші дні війни йому довелося з-під обстрілів відвозити свою сім'ю в західні області. А потім Добринін повернувся до Києва і вступив до лав територіальної оборони, щоб захищати столицю від ворога.
Фото: Микита Добринін
Український актор, учасник "Квартал 95" вступив до лав Нацгвардії України, щоб захищати нашу землю від російських окупантів.