Стало відомо, скільки Полякова і Dzidzio заробляють на рекламі морозива

Реклама морозива у 2021 році підірвала український шоу-біз. З усіх постерів, в телевізорі, а також на сторінках в соцмережах українських артистів можна побачити рекламу улюблених дитячих ласощів.

Як розповів фахівець з маркетингу Юрій Ковальчук у коментарі для програми " Викриття "на телеканалі Live, гонорари за такі рекламні компанії можуть перевищувати кілька мільйонів гривень.

Управитель партнер компанії Polaris Partners Юрій Ковальчук пояснив, що популяризація продуктів за участю українських зірок зазвичай не обмежується тільки відеороликами або банерами.

Зазвичай в контракті вказується, що артист рекламує продукт у своїх соціальних мережах і на телевізійних ефірах. Такі проєкти зазвичай розтягуються на кілька років, а гонорари можуть становити від 50 тисяч гривень до декількох мільйонів. Як стверджують у ЗМІ, в Україні є артисти, які отримують за таку рекламу близько 5 мільйонів гривень.

Діма Монатік і Настя Каменських уклали контракти на рекламу на суму більше одного мільйона гривень. Сотні тисяч гривень платять за рекламу морозива Дзідзьо та Олі Поляковій. Павло Зібров за аналогічну рекламу за контрактом отримує 50 тисяч гривень.

"Найбільш затребувані зірки зараз - Тіна Кароль, Оля Полякова, Потап і Настя, Лобода. Ми бачимо це за кількістю їх появ у рекламних колабораціях", - зазначив Ковальчук.

Він додав, що зірки часто беруть участь тільки в обмеженій кількості кампанія – їх авторитет може впасти через присутність одночасно в багатьох кампаніях. Через це продюсери дуже ретельно планують участь у кожній рекламі, складають жорсткі контракти та ведуть довгі переговори з представниками бізнесу. Але це допомагає підписати контракт з найвигіднішими умовами.

У контрактах можуть бути вказані заборони на рекламу в інших колабораціях. Але за високі гонорари зірки шоу-бізнесу готові записувати відео з розпаковуванням подарунків, поїданням сосисок, готувати на сковорідках від конкретного виробника і фарбувати губи помадою маловідомого бренду.

Скільки заробляють українські зірки на рекламі