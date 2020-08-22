Звезды приготовили невероятные сюрпризы: гороскоп для женщин с 24 по 30 августа

Гороскоп на последнюю неделю августа гласит о том, что звезды приготовили для представительниц зодиакального созвездия много интересного и необычного.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака с 24 по 30 августа и сообщили, кого ожидает невероятное везение. Об этом пишет издание SlovoFraza.

Женщина-Овен

На этой неделе возможен стремительный водоворот событий, который вскружит голову. Рекомендуется все держать под контролем и в этом поможет позиция стороннего наблюдателя. Лишние переживания на неделе могут привести к нервному срыву и бессоннице. Нужно распланировать основные дела и постараться их закончить до четверга.

Женщина-Телец

В ближайшие дни везение будет сопутствовать тем женщинам, в которых есть дух авантюризма и желание перемен. Неделя станет стартовой для многих событий на ближайшие два месяца. Не стоит рассчитывать на счастливый случай и помощь посторонних, а только лишь на личное участие. Не пытайтесь возложить груз ответственности на других людей. Постарайтесь личные отношения и деловые сделать более комфортными, это пригодится в будущем.

Женщина-Близнецы

В конце лета вокруг Близнецов будет целая армия поклонников и это сильно может вскружить голову. Постарайтесь найти баланс между личной жизнью и работой, не смешивайте одно и другое. В делах опирайтесь на твердое мужское плечо, но не забывайте о собственных усилиях. Желаемое начнет сбываться в самые краткие сроки.

Женщина-Рак

Неделя будет спокойной, можно рассчитывать на успех и исполнение желаний. 26 и 27 августа Раки смогут избавиться от страхов и комплексов, которые мешали обрести счастье. Можно расслабиться и позволить себе просто наблюдать за тем, как события будут происходить без всякого вмешательства.

Женщина-Лев

Все начинания на этой неделе будут удачными и принесут отличный результат. Работа будет активной и порадует Львиц долгожданным известием или важным знакомством. Может произойти встреча, которая нарушит благополучие, будьте осторожны. Астрологи рекомендуют сохранять бдительность и не открываться людям, может попасться завистливая и алчная личность.

Женщина-Дева

Девы на этой неделе начнут действовать смело и активно и это поможет им укрепить финансовую базу. Некоторые ограничения начнут спадать и это благоприятно скажется на развитии обстоятельств. Возможны неприятные моменты, но легкость и мудрость помогут с ними справиться. Мягкая дипломатичность и напористость помогут открыть любые двери.

Женщина-Весы

Конец месяца будет трудным, так как окружающие, начальство и коллеги начнут склонять к определенным действиям. Если у вас возникнет расхождение во мнении, не стоит подстраиваться под других людей и показывать свою слабость. Твердость в мыслях поможет преодолеть невзгоды и защититься от давления со стороны более сильных и опытных людей.

Женщина-Скорпион

Неделя будет светлой, наполненной положительными эмоциями, возможны приятные встречи и различные сюрпризы. Спадут внешние ограничения и появится возможность набрать темп, начать решать важные вопросы. Отложите работу, которая вынуждает сидеть на одном месте, постарайтесь расширить круг полезных и дружеских связей.

Женщина-Стрелец

Вас ожидает насыщенный и интересный период, не откладывайте свои цели и планы на потом, проведите время с пользой. Если вы будете в движении, то получится запустить необходимые вам процессы. В четверг стоит быть внимательнее в делах и исключить эксперименты и риски.

Женщина-Козерог

Возможны большие перемены, которые совершенно по-разному скажутся на Козерогах. Одинокие дамы, которые привыкли решать свои проблемы самостоятельно, будут в хлопотах. Неприятные сюрпризы могут ожидать в быту и на работе. Постарайтесь отвлечься от рутины и забот и найдите себе приятное дело, это поможет избежать излишней напряженности и восстановить внутренний комфорт.

Женщина-Водолей

Неделя экспериментов и новых эмоций. Давление конкуренции и ограниченность исчезнут, а на смену им придет инициативность и новые возможности. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на важных делах и проявить высокую работоспособность. Все долги и незаконченные дела нужно закончить до конца августа, чтобы в сентябрь войти в обновленном состоянии.

Женщина-Рыба

На этой неделе возможны судьбоносные встречи, звонки и события. Вероятны серьезные изменения в жизни и астрологи советуют не уходить от решения насущных проблем, но предоставить событиям развиваться своим ходом. До пятницы нужно провести все важные встречи, оформить сделки и осуществить все, что будет работать на перспективу. После пятницы нужно сбавить темп и заниматься только необходимыми делами. Если будет нужно – призвать на помощь друзей или близких.

Напомним, ранее мы писали о том, что для кого из знаков Зодиака сентябрь станет самым успешным месяцем.