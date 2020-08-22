Зірки приготували неймовірні сюрпризи: гороскоп для жінок з 24 по 30 серпня

Гороскоп на останній тиждень серпня свідчить про те, що зірки приготували для представниць зодіакального сузір'я багато цікавого і незвичайного.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку з 24 по 30 серпня і повідомили, кого чекає неймовірне везіння. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Цього тижня можливий стрімкий вир подій, який закрутить голову. Рекомендується все тримати під контролем і в цьому допоможе позиція стороннього спостерігача. Зайві переживання на тижні можуть призвести до нервового зриву і безсоння. Потрібно розпланувати основні справи та постаратися їх закінчити до четверга.

Жінка-Телець

Найближчими днями везіння буде супроводжувати тим жінкам, у яких є дух авантюризму і бажання змін. Тиждень стане стартовим для багатьох подій на найближчі два місяці. Не варто розраховувати на щасливий випадок і допомогу сторонніх, а тільки лише на особисту участь. Не намагайтеся покласти тягар відповідальності на інших людей. Постарайтеся особисті стосунки та ділові зробити більш комфортними, це стане в пригоді в майбутньому.

Жінка-Близнюки

В кінці літа навколо Близнюків буде ціла армія шанувальників і це сильно може запаморочити голову. Постарайтеся знайти баланс між особистим життям і роботою, не змішуйте одне та інше. У справах спирайтеся на тверде чоловіче плече, але не забувайте про власні зусилля. Бажане почне збуватися в самі короткі терміни.

Жінка-Рак

Тиждень буде спокійним, можна розраховувати на успіх і виконання бажань. 26 і 27 серпня Раки зможуть позбутися від страхів і комплексів, які заважали знайти щастя. Можна розслабитися і дозволити собі просто спостерігати за тим, як події будуть відбуватися без всякого втручання.

Жінка-Лев

Всі починання на цьому тижні будуть вдалими та принесуть відмінний результат. Робота буде активною і порадує Левиць довгоочікуваною звісткою або важливим знайомством. Може відбутися зустріч, яка порушить добробут, будьте обережні. Астрологи рекомендують зберігати пильність і не відкриватися людям, може попастися заздрісна і зажерлива особистість.

Жінка-Діва

Діви на цьому тижні почнуть діяти сміливо та активно і це допоможе їм зміцнити фінансову базу. Деякі обмеження почнуть спадати й це сприятливо позначиться на розвитку обставин. Можливі неприємні моменти, але легкість і мудрість допоможуть з ними впоратися. М'яка дипломатичність і наполегливість допоможуть відкрити будь-які двері.

Жінка-Терези

Кінець місяця буде важким, оскільки оточення, начальство і колеги почнуть схиляти до певних дій. Якщо у вас виникне розбіжність у думці, не варто підлаштовуватися під інших людей і показувати свою слабкість. Твердість в думках допоможе подолати негаразди та захиститися від тиску з боку більш сильних і досвідчених людей.

Жінка-Скорпіон

Тиждень буде світлим, наповненим позитивними емоціями, можливі приємні зустрічі та різні сюрпризи. Спадуть зовнішні обмеження і з'явиться можливість набрати темп, почати розв'язувати важливі питання. Відкладіть роботу, яка змушує сидіти на одному місці, постарайтеся розширити коло корисних та дружніх зв'язків.

Жінка-Стрілець

Вас чекає насичений і цікавий період, не відкладайте свої цілі та плани на потім, проведіть час з користю. Якщо ви будете в русі, то вийде запустити необхідні вам процеси. У четвер варто бути уважнішими в справах і виключити експерименти та ризики.

Жінка-Козоріг

Можливі великі зміни, які абсолютно по-різному позначаться на Козорогах. Самотні дами, які звикли розв'язувати свої проблеми самостійно, будуть у клопотах. Неприємні сюрпризи можуть чекати в побуті та на роботі. Постарайтеся відволіктися від рутини та турбот, і знайдіть собі приємну справу, це допоможе уникнути зайвої напруженості та відновити внутрішній комфорт.

Жінка-Водолій

Тиждень експериментів і нових емоцій. Тиск конкуренції та обмеженість зникнуть, а на зміну їм прийде ініціативність та нові можливості. Астрологи рекомендують зосередитися на важливих справах і проявити високу працездатність. Всі борги та незакінчені справи потрібно закінчити до кінця серпня, щоб у вересень увійти в оновленому стані.

Жінка-Риба

На цьому тижні можливі доленосні зустрічі, дзвінки та події. Вірогідні серйозні зміни в житті й астрологи радять не йти від розв'язання нагальних проблем, але надати подіям розвиватися своїм ходом. До п'ятниці треба провести всі важливі зустрічі, оформити угоди та здійснити все, що буде працювати на перспективу. Після п'ятниці потрібно зменшити темп і займатися тільки необхідними справами. Якщо буде потрібно – закликати на допомогу друзів або близьких.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що для кого зі знаків Зодіаку вересень стане найуспішнішим місяцем.