Звезды Нацотбора на Евровидение выпустили альбом "о любви в темных тонах"

Участники Нацотбора на Евровидение 2019 - группа BRAII - выпустили долгожданный альбом, который получил название "Lovely Dark Things".

Фронтвумен коллектива Оксана Брызгалова признается, что "Lovely Dark Things" - это набор ее личных историй об отношениях, встречах, разрывах и пережитой боли.

"Композиции о любви в темных тонах - его можно было бы назвать и так", - говорит артистка.

Впрочем, не только о любви. Ведь новый альбом слишком широкий и многослойный, чтобы укладывать его в емкие строки простых пояснений. Он удивительно разный - словно группа обозначила десяток вероятных путей своего развития и оставила их на суд слушателю.

BRAII - Lovely Dark Things

Критики уже оценили "Lovely Dark Things" и отметили, что такой альбом - наглядный пример того, что получается, когда за гитару и микрофон берутся не просто музыканты, а увлеченные меломаны с впечатляющим бэкграундом и тонким вкусом.

Группа BRAII (фото: пресс-служба)