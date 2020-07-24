Звезды Нацотбора на Евровидение порадовали неожиданной новостью

Девушки из Freedom Jazz (фото: пресс-служба)

Девушки из Freedom Jazz выпустили необычную версию песни "Парасоля"

Популярная группа Freedom Jazz, которая прославилась после участия в Нацотборе на Евровидение 2019, выпустил lounge version трека "Парасоля". Сингл теперь звучит еще более легко и нежно. Минималистичные аранжировки в записи позволяют почувствовать эмоции и настроение девушек-джазеток еще ярче.

"Мы записали трек практически с одного дубля, на одном дыхании. Получился студийный лайв. Решили оставить все "живые" моменты в записи, даже наши диалоги. Если студийная версия подрывает двигаться и танцевать, то акустика, наоборот, призывает влюбленных с их историей остаться незамеченными “під парасолею", - комментирует солистка бэнда Анастасия.

Идея записать лаунж-версию, уже полюбившегося слушателям трека, возникла у продюсера Freedom Jazz Елены Коляденко. На смену латиноамериканским ритмам в аранжировке последовали звуки гитары и нежные, воздушные голоса солисток, которые как будто напевают песню слушателям на ушко.

Кстати, в "инструкции" к песне, девушки призывают всех целоваться "под зонтами", независимо от того, где вы окажетесь - под проливным дождем или палящим солнцем.

"При прослушивании, вы окунетесь вместе с нами в мир своих тайн, мыслей, желаний и будете летать в мечтах до последнего аккорда!" - сказала джазетка Софи.

Freedom Jazz - Парасоля (lounge version)

Напомним, недавно Настя Каменских показала "беременный животик" на видео.