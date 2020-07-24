Зірки Нацвідбору на Євробачення порадували неочікуваною новиною

Дівчата з Freedom Jazz (фото: прес-служба)

Дівчата з Freedom Jazz випустили незвичну версію пісні "Парасоля"

Популярний гурт Freedom Jazz, який прославився після участі у Нацвідборі на Євробачення 2019, випустив lounge version треку "Парасоля". Сингл тепер звучить ще більш легко і ніжно. Мінімалістичне аранжування у записі дозволяє відчути емоції і настрій дівчат-джазеток ще яскравіше.

"Ми записали трек практично з одного дубля, на одному диханні. Вийшов студійний лайв. Вирішили залишити всі "живі" моменти у записі, навіть наші діалоги. Якщо студійна версія підриває рухатись і танцювати, то акустика, навпаки, закликає закоханих з їх історією залишитися непоміченими "під парасолею", - коментує солістка бенду Анастасія.

Ідея записати лаунж-версію, уже вподобаного слухачами треку, виникла у продюсера Freedom Jazz Олени Коляденко. На зміну латиноамериканським ритмам в аранжуванні чути звуки гітари і ніжні голоси солісток, які начебто наспівують пісню слухачам на вушко.

До речі, в "інструкції" до пісні, дівчата закликають всіх цілуватись "під парасолями", незалежно від того, де ви опинитесь - під зливою або палючим сонцем.

"При прослуховуванні, ви поринете разом з нами у світ своїх таємниць, думок, бажань і будете літати у мріях до останнього акорду!" - сказала джазетка Софі.

Freedom Jazz - Парасоля (lounge version)

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