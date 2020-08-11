В Москве звезду взрывных хитов 90-х нашли с пробитой головой

Валентина Легкоступова (фото: narod.ru)

Российская певица Велентина Легкоступова находится в коме, а ее муж исчез

Валентина Легкоступова, звезда поп сцены девяностых, получила серьезную травму в Москве. Сейчас российская певица находится в коме, после того, как ее обнаружили в квартире с серьезной черепно-мозговой травмой.

54-летнюю певицу, которая в 1994-м взорвала все постсоветское пространство супер-хитом "Ягода-малина", "Капля в море" нашла в квартире собственная дочь, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сведениям, Лекгоступова находится в коме. У нее отек мозга, а состояние врачи оценивают, как крайне тяжелое.

Когда дочь певицы нашла ее, артистка была вся в синяках, а рядом был ее третий муж яхтсмен Юрий Фирсов.

Сообщается, что супруги несколько дней вместе выпивали и не выходили на связь. Дочка вызвала скорую, затем их увезли в наркологическую клинику.

Однако Фирсов с клиники сбежал, а состояние артистки резко ухудшилось. Певицу перевели в другую больницу, где срочно прооперировали, а мужа теперь ищут правоохранители.

Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. Когда ей было три года, семья переехала в Феодосию. Дебют певицы на эстраде состоялся в 1985 году в Херсоне.

За свою карьеру она выпустила два альбома: "Ягода-малина" (1994) и "Я улыбаюсь" (2001).

Валентина Легкоступова, "Ягода-малина" (видео: YouTube)

Ранее сообщалось, что украинская поп-звезда получила серьезную травму. После чего певице запретили двигаться.