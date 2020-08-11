У Москві зірку вибухових хітів 90-х знайшли з пробитою головою

Валентина Легкоступова (фото: narod.ru)

Російська співачка Велентина Легкоступова знаходиться в комі, а її чоловік зник

Валентина Легкоступова, зірка поп сцени дев'яностих, отримала серйозну травму в Москві. Зараз російська співачка знаходиться в комі, після того, як її виявили у квартирі з серйозною черепно-мозковою травмою.

54-річну співачку, яка в 1994-му підірвала весь пострадянський простір суперхітом "Ягода-малина", "Крапля в морі" знайшла у квартирі власна дочка, повідомляє Telegram-канал Mash.

Згідно з відомостями, Лекгоступова знаходиться в комі. У неї набряк мозку, а стан лікарі оцінюють як вкрай важкий.

Коли дочка співачки знайшла її, артистка була вся в синцях, а поряд був її третій чоловік яхтсмен Юрій Фірсов.

Повідомляється, що подружжя кілька днів разом випивало і не виходило на зв'язок. Донька викликала швидку, потім їх відвезли в наркологічну клініку.

Однак Фірсов з клініки втік, а стан артистки різко погіршився. Співачку перевели в іншу лікарню, де терміново прооперували, а чоловіка тепер шукають правоохоронці.

Валентина Легкоступова народилася 30 грудня 1965 року в Хабаровську. Коли їй було три роки, сім'я переїхала до Феодосії. Дебют співачки на естраді відбувся в 1985 році в Херсоні.

За свою кар'єру вона випустила два альбоми: "Ягода-малина" (1994) і "Я усміхаюся" (2001).

Валентина Легкоступова, "Ягода-малина" (відео: YouTube)

Раніше повідомлялося, що українська попзірка отримала серйозну травму. Після чого співачці заборонили рухатися.