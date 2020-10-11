ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Со звездой "Лиги смеха" случилась авария в Киеве: первые подробности

Автор: Светлана Мащенко

Звезда "Лиги смеха" Владимир Дантес попал в неприятности на мосту Патона в Киеве

Звезда "Лиги смеха" Владимир Дантес попал в серьезные неприятности в Киеве на мосту Патона. Певец и юморист как раз направлялся на съемки очередного выпуска шоу, как с его автомобилем произошел казус.

Об этом Дантес рассказал на своей странице в Insragram-сториз.

Популярный украинский музыкант, также известный как супруг Нади Дорофеевой, экс-солистки "Время и Стекло", пробил колесо и даже не заметил этого.

В результате с резиной пришлось попрощаться, но Дантес, как комик, отнесся к этому с юмором. Ведь все равно нужно "переобуваться" на зиму.

"Хлопок и характерный шикарный звук трэша", - описал Дантес случившуюся с ним неприятность.

По словам звезды, он даже не понял, что произошло, и поехал дальше, поэтому "сжевал" резину.

"Скажите, а пробитое колесо на мосту Патона можно считать предвыборной агитацией?" - пошутил он.

Самые читаемые новости

Впрочем, музыкант быстро решил проблему после того, как к нему приехал мастер и заменил колесо.

С Владимиром Дантесом случилась авария в Киеве (скрин: instagram.com/vladimirdantes)

Ранее мы писали, что в Киеве произошло серьезное ДТП с каретой "скорой" помощи из-за лихача, который нарушил правила дорожного движения.

Также сообщалось, что Владимир Дантес целовался с другой на глазах у супруги Нади Дорофеевой.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Лига смеха