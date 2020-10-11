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Із зіркою "Ліги сміху" трапилася аварія в Києві: перші подробиці

Автор: Світлана Мащенко

Зірка "Ліги сміху" Володимир Дантес потрапив у неприємності на мосту Патона в Києві

Зірка "Ліги сміху" Володимир Дантес потрапив в серйозні неприємності у Києві на мосту Патона. Співак та гуморист якраз прямував на зйомки чергового випуску шоу, як з його автомобілем стався казус.

Про це Дантес розповів на своїй сторінці в Insragram-сторіз.

Популярний український музикант, також відомий як чоловік Наді Дорофєєвої, екс-солістки "Время и Стекло", пробив колесо і навіть не помітив цього.

В результаті з гумою довелося попрощатися, але Дантес, як комік, поставився до цього з гумором. Адже все одно потрібно "перевзуватися" на зиму.

"Хлопок і характерний шикарний звук трешу", - описав Дантес халепу, що сталася з ним.

За словами зірки, він навіть не зрозумів, що сталося, і поїхав далі, тому "зжував" гуму.

"Скажіть, а пробите колесо на мосту Патона можна вважати передвиборчою агітацією?" - пожартував він.

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Втім, музикант швидко розв'язав проблему після того, як до нього приїхав майстер і замінив колесо.

З Володимиром Дантесом трапилася аварія в Києві (скрін: instagram.com/vladimirdantes)

Раніше ми писали, що у Києві сталася серйозна ДТП з каретою "швидкої" допомоги через лихача, який порушив правила дорожнього руху.

Також повідомлялося, що Володимир Дантес цілувався з іншою на очах у дружини Наді Дорофєєвої.

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