Звездный украинский рэпер показал видео на важную тему: зжирають нас, потрібно бути обережними

Freel (фото предоставлено артистом)

Известный украинский рэпер Freel, который ранее выпустил "коронавирусний" клип, порадовал поклонников новым видео на песню "Змія".

Этот трек - первый сингл из нового альбома звездного хип-хоп артиста. Сам музыкант признается: "Змія" - это размышления на важную тему о том, что важнее - путь к цели или сам результат.

"Когда-то мы с “На Відміну Від” (первая группа Фрила - ред.) остановились за шаг до цели и теперь я планирую учесть все свои ошибки. С этой песни начинается мой личный второй сезон, второй альбом. Новый альбом - всегда как новая жизнь, и я оставляю позади прошлое, как змея оставляет свою кожу. В клипе есть главное сокровище моего детства - до сих пор работающая кассета 2003 года с саундтреком к фильму “Восьмая миля”, который упоминается в песне", - комментирует Freel.

Режиссером клипа стала Аннет Кочиш, а автором инструментала в песне выступил украинский саундпродюсер Стас Черный, известный по сотрудничеству с Alyona Alyona, Jamala, Open Kids, LAUD, Kalush и другими.



Текст песни "Змія":

Що важливіше? Твій шлях на гору чи коли

Ти підеш вище і врешті забереш Олімп

На його схилах там росте гіркий полин

І ти долізеш до вершин, тільки коли підеш all-in

Давай, лови! Люди цікавляться валютами

Слідкують, скільки долар був у січні, скільки в лютому?

Ідуть у інститути й академії — сказав ейчар: давай, вивчай

Та гірші демони — які зжирають час

Зжирають нас, потрібно бути обережними

Та ми самі себе обплутали мереживом

Але ти не переживай, ти не турбуйся

Все буде норм, допоки еірмакси на нозі, а еірподси в вусі

Ви в курсі, кого звільнили і кого назначили

Свободу Віллі, а для мене це не має значення

Свободу вільним ти не подаруєш аж ніяк

Хотів після восьмої милі стати Кроликом, а я змія

Вони мені казали: Фріл, забєй

А я читаю далі: за себе і за Бє

Так іноді хотілося забити на усе болт

Та я щосили мчу до цілі: Усейн Болт

Люди соромляться тіла, та не соромляться розума

Бридко не бути гидким крокодилом, а бути тупим, як опосуми

Бережи змолоду слизову

Що ти заносиш у голову, що ти там злизуєш

Я розумію змій – тихо шепочу: тільки не Слізерін, тільки не Слізерін

Я відкину свою шкіру, в мене виросте нова

Я відчую, де є віра, а де просто лиш слова

Знаєш, в чому є різниця між "хребет" і "хробак" ?

Якщо реп це так просто – то на, візьми і злабай

Ранее Freel выпустил ироничный клип "Санітайзер", в котором высмеиваются различные "теории заговора" - например, про "чипизацию" населения или вред от 5G.