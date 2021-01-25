Зірковий український репер показав відео на важливу тему: зжирають нас, потрібно бути обережними

Відомий український репер Freel, який раніше випустив "коронавірусний" кліп, порадував шанувальників новим відео на пісню "Змія".
Цей трек - перший сингл з нового альбому зіркового хіп-хоп артиста. Сам музикант зізнається: "Змія" - це роздуми на важливу тему про те, що важливіше - шлях до мети чи сам результат.
"Колись ми з “На Відміну Від” зупинились за крок до мети і тепер я планую врахувати усі свої помилки. З цієї пісні починається мій особистий другий сезон, другий альбом. Новий альбом - завжди як нове життя, і я лишаю позаду минуле, як змія залишає свою шкіру. У кліпі є головний скарб мого дитинства - досі працююча касета 2003 року з саундтреком до фільму “Восьма миля”, який згадується у пісні", - коментує Freel.
Режисеркою кліпу стала Аннет Кочиш, а автором інструменталу в пісні виступив український саундпродюсер Стас Чорний, відомий по співпраці з Alyona Alyona, Jamala, Open Kids, LAUD, Kalush та іншими.
Текст пісні "Змія":
Що важливіше? Твій шлях на гору чи коли
Ти підеш вище і врешті забереш Олімп
На його схилах там росте гіркий полин
І ти долізеш до вершин, тільки коли підеш all-in
Давай, лови! Люди цікавляться валютами
Слідкують, скільки долар був у січні, скільки в лютому?
Ідуть у інститути й академії — сказав ейчар: давай, вивчай
Та гірші демони — які зжирають час
Зжирають нас, потрібно бути обережними
Та ми самі себе обплутали мереживом
Але ти не переживай, ти не турбуйся
Все буде норм, допоки еірмакси на нозі, а еірподси в вусі
Ви в курсі, кого звільнили і кого назначили
Свободу Віллі, а для мене це не має значення
Свободу вільним ти не подаруєш аж ніяк
Хотів після восьмої милі стати Кроликом, а я змія
Вони мені казали: Фріл, забєй
А я читаю далі: за себе і за Бє
Так іноді хотілося забити на усе болт
Та я щосили мчу до цілі: Усейн Болт
Люди соромляться тіла, та не соромляться розума
Бридко не бути гидким крокодилом, а бути тупим, як опосуми
Бережи змолоду слизову
Що ти заносиш у голову, що ти там злизуєш
Я розумію змій – тихо шепочу: тільки не Слізерін, тільки не Слізерін
Я відкину свою шкіру, в мене виросте нова
Я відчую, де є віра, а де просто лиш слова
Знаєш, в чому є різниця між "хребет" і "хробак" ?
Якщо реп це так просто – то на, візьми і злабай
Раніше Freel випустив іронічний кліп "Санітайзер", в якому висміюються різні "теорії змови" - наприклад, про "чіпізацію" населення або шкоду від 5G.
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