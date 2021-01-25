Зірковий український репер показав відео на важливу тему: зжирають нас, потрібно бути обережними

Freel (фото надане артистом)

Відомий український репер Freel, який раніше випустив "коронавірусний" кліп, порадував шанувальників новим відео на пісню "Змія".

Цей трек - перший сингл з нового альбому зіркового хіп-хоп артиста. Сам музикант зізнається: "Змія" - це роздуми на важливу тему про те, що важливіше - шлях до мети чи сам результат.

"Колись ми з “На Відміну Від” зупинились за крок до мети і тепер я планую врахувати усі свої помилки. З цієї пісні починається мій особистий другий сезон, другий альбом. Новий альбом - завжди як нове життя, і я лишаю позаду минуле, як змія залишає свою шкіру. У кліпі є головний скарб мого дитинства - досі працююча касета 2003 року з саундтреком до фільму “Восьма миля”, який згадується у пісні", - коментує Freel.

Режисеркою кліпу стала Аннет Кочиш, а автором інструменталу в пісні виступив український саундпродюсер Стас Чорний, відомий по співпраці з Alyona Alyona, Jamala, Open Kids, LAUD, Kalush та іншими.



Текст пісні "Змія":

Що важливіше? Твій шлях на гору чи коли

Ти підеш вище і врешті забереш Олімп

На його схилах там росте гіркий полин

І ти долізеш до вершин, тільки коли підеш all-in

Давай, лови! Люди цікавляться валютами

Слідкують, скільки долар був у січні, скільки в лютому?

Ідуть у інститути й академії — сказав ейчар: давай, вивчай

Та гірші демони — які зжирають час

Зжирають нас, потрібно бути обережними

Та ми самі себе обплутали мереживом

Але ти не переживай, ти не турбуйся

Все буде норм, допоки еірмакси на нозі, а еірподси в вусі

Ви в курсі, кого звільнили і кого назначили

Свободу Віллі, а для мене це не має значення

Свободу вільним ти не подаруєш аж ніяк

Хотів після восьмої милі стати Кроликом, а я змія

Вони мені казали: Фріл, забєй

А я читаю далі: за себе і за Бє

Так іноді хотілося забити на усе болт

Та я щосили мчу до цілі: Усейн Болт

Люди соромляться тіла, та не соромляться розума

Бридко не бути гидким крокодилом, а бути тупим, як опосуми

Бережи змолоду слизову

Що ти заносиш у голову, що ти там злизуєш

Я розумію змій – тихо шепочу: тільки не Слізерін, тільки не Слізерін

Я відкину свою шкіру, в мене виросте нова

Я відчую, де є віра, а де просто лиш слова

Знаєш, в чому є різниця між "хребет" і "хробак" ?

Якщо реп це так просто – то на, візьми і злабай

Раніше Freel випустив іронічний кліп "Санітайзер", в якому висміюються різні "теорії змови" - наприклад, про "чіпізацію" населення або шкоду від 5G.