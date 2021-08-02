Звездный беби-бум: сразу две украинские знаменитости впервые стали мамами (фото)

В украинском шоу-бизнесе в этом году настоящий беби-бум! 2 августа стало известно, что сразу две суперзвезды - певица MamaRika и телеведущая Влада Седан - впервые стали мамами!
Как выглядят счастливые новоиспеченные мамы и как они с мужьями отреагировали на пополнение в семье - смотрите в нашем материале ниже.
Вечером 2 августа Анастасия Кочетова (настоящее имя певицы) в своем Instagram опубликовала фото из роддома и написала, что теперь они с мужем, юмористом Сергеем Середой, "официально самые счастливые".
Сам актер в соцсети поблагодарил жену за сына.
Певица MamaRika впервые стала мамой (фото: instagram.com/mamarika_official)
Добавим, что MamaRika рожала в одном из частных роддомов Киева. Причем изначально певица приехала лишь на плановый осмотр, но врачи оставили ее на ночь. А утром начался процесс родов.
MamaRika впервые стала мамой (фото: instagram.com/mamarika_official)
Влада Щеглова (настоящее имя телезвезды) стала мамой 1 августа, но сообщила о пополнении в семье лишь на второй день. У Влады и Александра родилась дочь.
В своем Instagram жена лидера сборной Украины по футболу показала очень милые фото из роддома.
Влада Седан впервые стала мамой (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Сам игрок "Манчестер Сити" трогательно отреагировал на появление ребенка на свет.
"Родная, спасибо тебе! Вы - моя жизнь!" - написал в Instagram Александр.
Он, к слову, на родах не присутствовал, но держал с любимой видеосвязь уже после появления на свет малютки.
Влада Седан осчастливила Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko_96)
Отметим, что всего неделю назад известный шоумен и ведущий канала "Украина" Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом.
А довольно скоро второго ребенка Юрию Горбунову родит мегапопулярная ведущая Катя Осадчая.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что 2021-й назовут годом беби-бумов среди звезд украинского шоу-биза. И это прекрасно!
Напомним, недавно беременная Осадчая рассказала о своем рационе на отдыхе.
Также несколько дней назад жена Павлика показала смелое беременное фото в сетчатом боди.