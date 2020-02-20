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Звезде "Гарри Поттера" диагностировали рак третьей стадии

STYLERПерсоны    20.02.2020 - 17:05
Звезде "Гарри Поттера" диагностировали рак третьей стадии
Актеры из "Гарри Поттера" (Фото: harrypotter.fandom.com)

Джули Уолтерс сделала признание о страшной болезни

Британская актриса Джули Уолтерс заявила о поставленном ей диагнозе рак кишечника третьей стадии - звезда франшизы о Гарри Поттере отметила, что тяжелая болезнь заставила по новому взглянуть на свою жизнь.

По словам 69-летней актрисы и романистки, семикратной лауреатки премии BAFTA, фильм "Таинственный сад", который выйдет в 2020 году, может стать последним в ее карьере. Об этом передает BBC.

В интервью Уолтерс рассказала, что в настоящее время чувствует себя нормально и находится в ясном состоянии. Она призналась, что узнала про страшный диагноз полтора года назад после того, как врачи обнаружили аномалию в ее кишечнике после компьютерной томографии.

Актриса обратилась за медицинской помощью из-за расстройства желудка и легкого дискомфорта, но позже к симптомам добавились боль в животе, изжога и рвота.

Звезде &quot;Гарри Поттера&quot; диагностировали рак третьей стадии

Джули Уолтерс в фильме про Гарри Поттера (Фото: harrypotter.fandom.com)

В то время Джули - командор ордена Британской империи - снималась в фильме "Таинственный сад", из которого впоследствии ей пришлось вырезать несколько сцен.

Актриса перенесла операцию, где ей удалили почти стопу толстой кишки, и прошла химиотерапию.

Диагноз "полностью изменил" мысли ее об актерском мастерстве. Уолтерс говорит, что было "огромным облегчением" отдохнуть от "карусели" постоянной работы.

Джули Уолтерс исполнила роли в таких фильмах, как "Джейн Остин", "Приключения Паддингтона", "Билли Эллиот", "Мэри Поппинс возвращается", "Уроки вождения" и "Девочки из календаря", "Мамма миа!".

В знаменитой франшизе про Гарри Поттера она исполнила роль Молли Уизли в фильмах " Гарри Поттер и философский камень" (2001), "Гарри Поттер и Тайная комната" (2002), "Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004), "Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007), "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2009), "Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1 и часть 2" (2010 и 2011 годы).

Звезде &quot;Гарри Поттера&quot; диагностировали рак третьей стадии

Джули Уолтерс в фильме про Гарри Поттера (Фото: harrypotter.fandom.com)

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