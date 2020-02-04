ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Звезде сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак четвертой стадии: все детали

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 18:06
Звезде сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак четвертой стадии: все детали
Сериал "Беверли Хиллз" (фото: кадр из фильма)

Шеннен Доэрти рассказала о том, что к ней вернулся рак

Шеннен Доэрти посетила шоу Good Morning America, на котором рассказала, что врачи диагностировали ей рак груди четвертой стадии. Таким образом, болезнь вернулась к 48-летней звезде сериала "Беверли Хиллз" после трехлетней ремиссии.

В 2015 году актрисе впервые диагностировали рак молочной железы. После длительного лечения в 2017 году наступила ремиссия. Шеннен узнала о возвращении болезни в начале прошлого года. С тех пор она держала все в секрете.

Звезде сериала &quot;Беверли Хиллз&quot; диагностировали рак четвертой стадии: все детали

Шеннен Доэрти (фото: instagram.com/theshando)

Теперь же актриса решилась рассказать обо всем сама, чтобы эта новость не стала достоянием общественности, поскольку о болезни актрисы говорится в судебных документах против одной страховой компании из-за повреждения ее дома от лесного пожара в 2018 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Шеннен рассказала, что когда узнала о возвращении рака, то сразу же окаменела и сильно испугалась. Она отметила, что больше всего беспокоилась о том, как рассказать об этом своей маме Розе и мужу, режиссеру Курту Исваринко.

"Моя мама - очень сильный и мужественный человек. Мой муж тоже, но я переживаю за него", - сказала актриса. Стоит отметить, что детей у нее нет.

Она добавила, что чувствовала, что должна была сняться в перезагрузке "Беверли Хиллз 90210" - сериале, который сделал ее знаменитой - после неожиданной смерти коллеги Люка Перри, который умер 4 марта 2019 года после инсульта.

Ситуация тяжелая: появились новые данные о Заворотнюк Рак может быть заразен: ученые шокировали заявлением
Новости Украины Беверли-хиллзрак
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь