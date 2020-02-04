Звезде сериала "Беверли Хиллз" диагностировали рак четвертой стадии: все детали

Сериал "Беверли Хиллз" (фото: кадр из фильма)

Шеннен Доэрти рассказала о том, что к ней вернулся рак

Шеннен Доэрти посетила шоу Good Morning America, на котором рассказала, что врачи диагностировали ей рак груди четвертой стадии. Таким образом, болезнь вернулась к 48-летней звезде сериала "Беверли Хиллз" после трехлетней ремиссии.

В 2015 году актрисе впервые диагностировали рак молочной железы. После длительного лечения в 2017 году наступила ремиссия. Шеннен узнала о возвращении болезни в начале прошлого года. С тех пор она держала все в секрете.

Шеннен Доэрти (фото: instagram.com/theshando)

Теперь же актриса решилась рассказать обо всем сама, чтобы эта новость не стала достоянием общественности, поскольку о болезни актрисы говорится в судебных документах против одной страховой компании из-за повреждения ее дома от лесного пожара в 2018 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Шеннен рассказала, что когда узнала о возвращении рака, то сразу же окаменела и сильно испугалась. Она отметила, что больше всего беспокоилась о том, как рассказать об этом своей маме Розе и мужу, режиссеру Курту Исваринко.

"Моя мама - очень сильный и мужественный человек. Мой муж тоже, но я переживаю за него", - сказала актриса. Стоит отметить, что детей у нее нет.

Она добавила, что чувствовала, что должна была сняться в перезагрузке "Беверли Хиллз 90210" - сериале, который сделал ее знаменитой - после неожиданной смерти коллеги Люка Перри, который умер 4 марта 2019 года после инсульта.