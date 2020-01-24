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Скрывала диагноз от родных: известная актриса рассказала о смертельной болезни

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 18:46
Скрывала диагноз от родных: известная актриса рассказала о смертельной болезни
Известная актриса сделала признание о смертельной болезни (Коллаж РБК-Украина)

Звезда кино и сериалов объяснила, что долгое время скрывала страшный диагноз от родных

Известная российская актриса, звезда многих популярных сериалов и бывшая супруга Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова призналась в том, что серьезно больная. Об этом артистка рассказала в передаче "Секрет на миллион" телеведущей Лере Кудрявцевой.

45-летняя Екатерина Волкова рассказала, что долгое время скрывала свою болезнь от родных. Она проходила лечение и очень сильно переживала за своих троих детей.

"Я вроде как смертельно больная. Да, я скрывала от родных страшный диагноз. Когда узнала, мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно, что я оставлю дочь без матери", - призналась артистка и расплакалась.

Она не стала уточнять свою диагноз и сказала, что не хочет обсуждать эту тяжелую тему. Как ей удалось справиться с заболеванием и о своем самочувствии на данный момент, она также предпочла не распространяться.

Скрывала диагноз от родных: известная актриса рассказала о смертельной болезни

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова – известная российская актриса. Первый муж артистки был бандитом, он избивал ее и жестоко обращался. Ее старшая дочь Валерия родилась в первом браке. Вторым мужем Волковой стал продюсер Сергей Члиянц, но через год этот брак распался.

Третьим мужем Волковой стал известный писатель Эдуард Лимонов, который старшее ее на 30 лет. Она родила мужу сына Богдана, а когда была беременна второй дочерью, Александрой, брак распался. Как утверждает артистка, Лимонов не был готов к роли отца.

На счету Волковой более 80 работ в кино. Самые известные роли – в сериалах "Скорая помощь", "Секта", "Анатомия убийства", "Ночные стражи", "Краткий курс счастливой жизни", "Анна Каренина", "Next".

Также она снялась в нескольких украинских картинах – "Штрафник", "Влюбленные женщины", "Ветер в лицо", "Шулер", "Двойная жизнь"

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