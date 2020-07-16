Звезда украинского ТВ-шоу пьяной упала в лужу: парни доливали водку в сок

Одна из самых ярких "пацанок" Юлия Чигринец (фото: instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2)

Звезда "Від пацанки до панянки" Юлия Чигринец поведала позорную историю из жизни

Проблемой большинства участниц популярного шоу "Від пацанки до панянки" было употребление алкоголя и запрещенных веществ. И финалистка четвертого сезона Юля "Бандитка" Чигринец не исключение - 19-летняя девушка также не могла устоять против выпивки.

"Первое, что я попробовала, - это пиво. И так разошлась, что допивала свою бутылку напротив дома директора школы", - говорит участница шоу на "Новом канале".

А первая серьезная пьянка с крепким алкоголем у Юлии произошло в 14 или 15 лет. Юный организм не смог справиться с количеством выпитого, поэтому на следующий день девушке было очень плохо.

"Парни доливали мне водку в сок, поэтому я не чувствовала меры. И так напилась, что ничего не помнила. Помню только, как упала в лужу и не могла подняться. Думала, что это пруд", - рассказывает участница "Від пацанки до панянки" нашему изданию.

Юля "Бандитка" Чигринец (фото: instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2)

"Пацанка" признается, что зафиксировала в памяти также момент, когда ее светлые джинсы превратились в черные.

"Я пришла домой около пяти утра. В это время в селе уже все встают. Меня встретила на пороге сестра, которая шла на работу. А я сидела все еще пьяная возле дома", - вспоминает "Бандитка".

После "Від пацанки до панянки" Юля отказалась от алкоголя. Ведь он не только вызвал у нее зависимость, но и порождал агрессию. Сейчас она проживает в Киеве и, признается, абсолютно счастлива в новой жизни.

Юля "Бандитка" Чигринец (фото: instagram.com/b.a.n.d.i.t.k.a2)

Ранее мы писали о том, что участница "Від пацанки до панянки" впала в кому из-за пьянства.

Также сообщалось, что участница шоу на "Новом канале" оскорбила единственного родного ей человека.