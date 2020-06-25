Участница "Від пацанки до панянки" впала в кому из-за пьянства

Виктория Алехина (фото: пресс-служба "Нового канала")

Виктория Алехина поделилась жуткой историей из своей жизни

Финалистка четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Виктория "Боксерша" Алехина рассказала о своих былых выходках.

Оказывается, 18-летняя "пацанка" из Краматорска променяла футбольную карьеру на шумные вечеринки. Из-за постоянных пьянок Виктория потеряла форму и больше не показывала прошлых результатов. Поэтому со спортом пришлось попрощаться.

"Я приползала в общежитие. Не приходила, а именно приползала. Могла в ночной клуб с ноги заходить. Там был охранник Юрчик. После нескольких наших шумных вечеринок он, бедный, полысел. У нас стаканы летали, мы могли танцевать там, где нельзя", - призналась Виктория.

Возможно, участница "Від пацанки до панянки" и продолжала бы такую жизнь, если бы не один печальный случай.

"Я была на грани жизни и смерти. Я принимала антибиотики, но это меня не остановило. В тот день мы очень сильно напились. Я мешала все, что могла, - пиво, коньяк, самогон... Не помню, как отключилась. Меня забрали в больницу, я впала в кому. Пришлось маму вызвать из другого города", - рассказала "Новому каналу" во время "Пацанского краш-теста" Алехина.

После той ситуации девушка поняла, что нужно меняться, и заполнила заявку на участие в "Від пацанки до панянки". Хотя, признается, до конца не верила в реальность изменений на телепроекте. Однако Вику взяли, она даже стала финалисткой четвертого сезона. И сейчас, после проекта, ее жизнь мало напоминает прежнюю - "пацанка" переехала в Киев, помирилась с мамой и больше не употребляет алкоголь.

Виктория Алехина (фото: пресс-служба "Нового канала")

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Автор: Мария Бойко