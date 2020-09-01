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Звезда украинского ТВ-шоу отрезала ресницы ножницами

Вторник 01 сентября 2020 12:14
Звезда украинского ТВ-шоу отрезала ресницы ножницами
Таня Брык рассказала про безумный поступок (фото: instagram.com/tatyana_bryk)
Автор: Дмитрий Войналович

Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" рассказала о безумном поступке в школе

Звезда шоу "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык отрезала себе ресницы ножницами. О таком безумном поступке школьных времен девушка рассказала сама в День знаний, который в Украине отмечают 1 сентября.

Как известно, Таня уже в 14-15 лет начала делать первые шаги на пути к покорению модельной сферы. Правда, делать это одновременно с учебой в консервативной школе было не так просто.

"Мне всегда нравилось выглядеть красиво: я и прическами занималась, и маникюром, и вязала, и шила. Когда занималась танцами, безумно любила краситься на концерты. Но в школе этого не разрешали, так что случалось всякое. Однажды я снималась для обложки журнала о ресницах Lashmaker и для этой съемки мне специально нарастили ресницы. Простые аккуратные черные ресницы, не опахала, как делают некоторые. Я пришла с ними в школу, и что тут началось! Тут же вызвали родителей, нас всех позвали к директору на разборки", - вспоминает участница модельного реалити на "Новом канале".

Терпеть такого отношения Брык не стала. Правда, выход из ситуации, который нашла девушка, оказался довольно своеобразным.

"За два дня меня настолько довели этими скандалами, что я взяла ножницы и просто-напросто обрезала наращенные ресницы вместе со своими! Они потом нормально отросли, если что, но впечатления остались на всю жизнь", - смеется Таня.

Звезда украинского ТВ-шоу отрезала ресницы ножницамиЗвезда украинского ТВ-шоу отрезала ресницы ножницамиЗвезда украинского ТВ-шоу отрезала ресницы ножницамиЗвезда украинского ТВ-шоу отрезала ресницы ножницами

Таня Брык сейчас выглядит неотразимо (фото: instagram.com/tatyana_bryk)

Кстати, читайте, как проходит 1 сентября в школах Украины.

Ранее мы писали, что участница шоу "Топ-модель по-украински" рассекретила пол будущего ребенка.

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