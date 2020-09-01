ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зірка українського ТБ-шоу відрізала ножицями вії

Вівторок 01 вересня 2020 12:14
Зірка українського ТБ-шоу відрізала ножицями вії
Таня Брик розповіла про божевільний вчинок (фото: instagram.com/tatyana_bryk)
Автор: Дмитрий Войналович

Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" розповіла про божевільний вчинок в школі

Зірка шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик відрізала собі вії ножицями. Про такий жахливий вчинок шкільних часів дівчина розповіла сама в День знань, який в Україні відзначають 1 вересня.

Як відомо, Таня вже в 14-15 років почала робити перші кроки на шляху до підкорення модельної сфери. Правда, робити це одночасно з навчанням в консервативній школі було не так просто.

"Мені завжди подобалося виглядати красиво: я і зачісками займалася, і манікюром, і в'язала, і шила. Коли займалася танцями, шалено любила фарбуватися на концерти. Але в школі цього не дозволяли, так що траплялося всяке. Одного разу я знімалася для обкладинки журналу про вії Lashmaker і для цієї зйомки мені спеціально наростили вії. Прості акуратні чорні вії, не опахала, як роблять деякі. Я прийшла з ними в школу, і що тут почалося! Тут же викликали батьків, нас всіх покликали до директора", - згадує учасниця модельного реаліті на "Новому каналі".

Терпіти такого ставлення Брик не стала. Правда, вихід із ситуації, який знайшла дівчина, виявився досить своєрідним.

"За два дні мене настільки довели цими скандалами, що я взяла ножиці і просто-напросто обрізала нарощені вії разом зі своїми! Вони потім нормально відросли, якщо що, але враження залишилися на все життя", - сміється Таня.

Зірка українського ТБ-шоу відрізала ножицями віїЗірка українського ТБ-шоу відрізала ножицями віїЗірка українського ТБ-шоу відрізала ножицями віїЗірка українського ТБ-шоу відрізала ножицями вії

Таня Брик зараз виглядає чарівно (фото: instagram.com/tatyana_bryk)

До речі, читайте, як проходить 1 вересня в школах України.

Раніше ми писали, що учасниця шоу "Топ-модель по-українськи" розсекретила стать майбутньої дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новый канал
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся