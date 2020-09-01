Зірка українського ТБ-шоу відрізала ножицями вії

Таня Брик розповіла про божевільний вчинок (фото: instagram.com/tatyana_bryk)

Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" розповіла про божевільний вчинок в школі

Зірка шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик відрізала собі вії ножицями. Про такий жахливий вчинок шкільних часів дівчина розповіла сама в День знань, який в Україні відзначають 1 вересня.

Як відомо, Таня вже в 14-15 років почала робити перші кроки на шляху до підкорення модельної сфери. Правда, робити це одночасно з навчанням в консервативній школі було не так просто.

"Мені завжди подобалося виглядати красиво: я і зачісками займалася, і манікюром, і в'язала, і шила. Коли займалася танцями, шалено любила фарбуватися на концерти. Але в школі цього не дозволяли, так що траплялося всяке. Одного разу я знімалася для обкладинки журналу про вії Lashmaker і для цієї зйомки мені спеціально наростили вії. Прості акуратні чорні вії, не опахала, як роблять деякі. Я прийшла з ними в школу, і що тут почалося! Тут же викликали батьків, нас всіх покликали до директора", - згадує учасниця модельного реаліті на "Новому каналі".

Терпіти такого ставлення Брик не стала. Правда, вихід із ситуації, який знайшла дівчина, виявився досить своєрідним.

"За два дні мене настільки довели цими скандалами, що я взяла ножиці і просто-напросто обрізала нарощені вії разом зі своїми! Вони потім нормально відросли, якщо що, але враження залишилися на все життя", - сміється Таня.

Таня Брик зараз виглядає чарівно (фото: instagram.com/tatyana_bryk)

До речі, читайте, як проходить 1 вересня в школах України.

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