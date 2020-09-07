Звезда Танцев со звездами попал в страшное ДТП: еле остался жив

Макс Ежов из Танцев со звездами попал в ДТП (коллаж РБК-Украина)

Участник танцевального шоу попал в аварию

Участник прошлого сезона Танцев со звездами Макс Ежов угодил в страшное ДТП. Машина, в которой находился парень, перевернулась на дороге несколько раз так, что из нее отлетели некоторые запчасти. Макс чудом остался жив и травм у него нет. Он самостоятельно выбрался из автомобиля и потом показал ужасающее видео аварии.

Судя по всему машина ремонту не подлежит.

"Я попал в очень дерзкую аварию. Это обломки моей машины", - говорит Ежов на видео.

По словам Макса, его подрезал другой автомобиль и скрылся с места аварии. Ежов просит неравнодушных помощи в поиске нарушителя ПДД. После аварии Ежов все же решил ехать на концерт.

"Разыскиваем виновного в ДТП, водителя и машину серебристый Hyundai i30 , который делал опасный маневр, со стороны села Болгарка по направлению к Киеву, и скрылся с места ДТП! Help", - написал Ежов в Instagram.

Напомним, что финалист Танцев со звездами Макс Ежов танцевал в шоу с ведущей Лесей Никитюк. Пара заняла второе место в финале популярного шоу.

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