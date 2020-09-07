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Зірка Танців з зірками потрапив у страшне ДТП: ледве залишився живий

Понеділок 07 вересня 2020 12:49
Зірка Танців з зірками потрапив у страшне ДТП: ледве залишився живий
Макс Єжов з Танців з зірками потрапив у ДТП (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Учасник танцювального шоу потрапив в аварію

Учасник минулого сезону Танців з зірками Макс Єжов потрапив у страшну ДТП. Машина, в якій перебував хлопець, перекинулася на дорозі кілька разів так, що з неї відлетіли деякі запчастини. Макс дивом залишився живий і травм у нього немає. Він самостійно вибрався з автомобіля і потім показав страхітливе відео аварії.

Судячи з усього машина ремонту не підлягає.

"Я потрапив у дуже зухвалу аварію. Це уламки моєї машини", - говорить Єжов на відео.

За словами Макса, його підрізав інший автомобіль і зник з місця аварії. Єжов просить небайдужих допомоги в пошуку порушника ПДР. Після аварії Єжов все ж вирішив їхати на концерт.

"Розшукуємо винного в ДТП, водія і машину сріблястий Hyundai i30, який робив небезпечний маневр, з боку села Болгарка у напрямку до Києва, і зник з місця ДТП! Help", - написав Єжов в Instagram.

Нагадаємо, що фіналіст Танців з зірками Макс Єжов танцював на шоу з ведучою Лесею Нікітюк. Пара посіла друге місце у фіналі популярного шоу.

Як ми раніше писали, українці в гніві через виліт вагітної Гвоздєвої.

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