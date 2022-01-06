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Его работы будут жить вечно: во Львове умер талантливый художник и иконописец

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Львов, Четверг 06 января 2022 12:57
Его работы будут жить вечно: во Львове умер талантливый художник и иконописец Во Львове умер 38-летний художник Остап Лозинский (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове 6 января скончался известный украинский живописец и иконописец Остап Лозинский. Известно, что художнику было всего 38 лет.

О смерти художника сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Говорят, когда человек покидает этот мир в такие большие праздники, то он сразу попадает в рай. Пусть Остапу там будет светло и хорошо. А его работы, как и память о нем, будут жить вечно. Светлая память светлому человеку", - написал Андрей Садовый.

Его работы будут жить вечно: во Львове умер талантливый художник и иконописец

Фото: Остап Лозинский

Как сообщает близкий друг Лозинского художник Роман Зилинко, смерть наступила в результате осложнений после коронавирусной болезни.

Он лечился в Центре легочного здоровья, а перед тем был госпитализирован в больницу скорой помощи.

Организм молодого талантливого художника не справился с болезнью, и Остап Лозинский скончался 6 января.

Его работы будут жить вечно: во Львове умер талантливый художник и иконописецЕго работы будут жить вечно: во Львове умер талантливый художник и иконописец

Фото: Работы Остапа Лозинского (facebook.com/artmanol)

Остап Лозинский родился в апреле 1983 года во Львове. В 2004 году окончил Львовский колледж декоративного искусства им. И. Труша.

В 2006 году – Львовскую Национальную академию искусств.

С 2007 года был аспирантом Института народоведения НАН Украины. С 2006 года работал в Национальном музее Андрее Шептицкого во Львове.

Был известен как гениальный художник, иконописец, живописец и ученый.

Его работы будут жить вечно: во Львове умер талантливый художник и иконописецЕго работы будут жить вечно: во Львове умер талантливый художник и иконописецЕго работы будут жить вечно: во Львове умер талантливый художник и иконописец

Фото: Работы Остапа Лозинского (facebook.com/artmanol)

Напомним, ранее мы писали о том, что умер легенда футбольного клуба "Динамо".

А также рассказывали о том, что от рака скончался маленький мальчик, чью мечту выполнили полицейские.

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