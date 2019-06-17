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Звезда советских фильмов: экстренно госпитализирован легендарный актер

STYLERПерсоны    17.06.2019 - 13:15
Звезда советских фильмов: экстренно госпитализирован легендарный актер
Скорая помощь (wikipedia.org)

Александр Калягин вынужден был обратиться к медикам из-за проблем с сердцем

В Москве экстренно госпитализировали звезду советского кино и театра, режиссера Александра Калягина. Об этом сообщают российские СМИ.

Александра Калягина госпитализировали в одну из ведомственных клиник города Москвы. Актер внезапно пожаловался на ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.

Позже актер сообщил, что самостоятельно обратился к врачам для обследования сердца и ситуация не настолько критическая.

"Мы тут хохочем. Да вы что, ребятки! Вы чего, обалдели? Вот напротив меня сидит мой лечащий врач, хохочем просто. Все нормально. Родные мои, успокойтесь. Уже все мне звонят, вы чего?!  Спасибо, конечно, за это внимание, но это уже перебор", - успокоил поклонников Калягин.

Звезда советских фильмов: экстренно госпитализирован легендарный актер

Александр Калягин (kino-teatr.ru)

Александру Александровичу Калягину в мае 2019 года исполнилось 77 лет. Он родился в Кировской области и всю свою жизнь посвятил кино и театру. Основал московский театр Et Cetera.

В 13 лет он написал письмо Аркадию Райкину о том, что не хочет учиться в школе, а очень хочет стать актером. На что Райкин ответил ему, что основа всего – это труд.

В 1959 году Калягин окончил Московское медицинское училище по специальности акушер и даже два года проработал на станции скорой помощи. В 1965 году он поступил в Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра на Таганке. После этого он сменил несколько театров, а потом основал свой собственный.

Звезда советских фильмов: экстренно госпитализирован легендарный актер

Александр Калягин (kino-teatr.ru)

На его счету более 50 ролей в кино и самыми известными его работами стали: "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Раба любви", "Принцесса на горошине", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Фантазии Веснухина", "Мертвые души", "Комедия о Лисистрате", а также сериал "Бедная Настя".

Напомним, ранее мы писали о том, что легендарный актер Ален Делон попал в реанимацию.

А также рассказывали о том, что врачи сообщили о состоянии ребенка, которого придавило деревом в Полтаве. 

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