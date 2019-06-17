Зірка радянських фільмів: екстрено госпіталізований легендарний актор

Швидка допомога (wikipedia.org)

Олександр Калягін змушений був звернутися до медиків через проблеми з серцем

У Москві екстрено госпіталізували зірку радянського кіно і театру, режисера Олександра Калягіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Олександра Калягіна госпіталізували в одну з відомчих клінік міста Москви. Актор раптово поскаржився на погіршення самопочуття. Лікарі діагностували у нього порушення серцевого ритму.

Пізніше актор повідомив, що самостійно звернувся до лікарів для обстеження серця і ситуація не настільки критична.

"Ми тут регочемо. Та ви що, хлопці! Ви що, очманіли? Ось навпроти мене сидить мій лікуючий лікар, регочемо просто. Все нормально. Рідні мої, заспокойтеся. Вже всі мені телефонують, ви чого?! Спасибі, звичайно, за це увагу, але це вже перебір", - заспокоїв шанувальників Калягін.

Олександр Калягін (kino-teatr.ru)

Олександру Олександровичу Калягіну в травні 2019 року виповнилося 77 років. Він народився в Кіровській області і все своє життя присвятив кіно і театру. Заснував московський театр Et Cetera.

У 13 років він написав листа Аркадію Райкіну про те, що не хоче вчитися в школі, а дуже хоче стати актором. На що Райкін відповів йому, що основа всього – це праця.

У 1959 році Калягін закінчив Московське медичне училище за фахом акушер і навіть два роки пропрацював на станції швидкої допомоги. У 1965 році він поступив в Театральне училище імені Щукіна і був прийнятий в трупу Театру на Таганці. Після цього він змінив кілька театрів, а потім заснував свій власний.

Олександр Калягін (kino-teatr.ru)

На його рахунку більше 50 ролей в кіно і найвідомішими його роботами стали: "Свій серед чужих, чужий серед своїх", "Здрастуйте, я ваша тітка!", "Раба кохання", "Принцеса на горошині", "Незакінчена п'єса для механічного піаніно", "Фантазії Веснухина", "Мертві душі", "Комедія про Лісістрата", а також серіал "Бідна Настя".

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