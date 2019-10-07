Звезда сериалов "Династия" и "Анатомия страсти": скончалась великая актриса и певица

Умерла знаменитая голливудская актриса (Фото: torange.biz)

Голливудская актриса была обладательницей множества наград и премий

В Лос-Анджелесе, США, на 84-м году жизни скончалась известная американская певица и актриса Дайэнн Кэролл. Как сообщает издание BBC News, артистка в последние годы боролась с серьезным онкологическим заболеванием.

Дайэнн Кэролл (Фото: instagram.com/queen phylicia)

Дайэнн Кэролл родилась 17 июля 1935 года. Впервые на экране появилась в голливудском фильме "Кармен Джонс" в 1954 году, в 1959 году она снялась в фильме "Порги и Бесс", а в 1962 году она стала первой чернокожей женщиной – лауреаткой престижной кинопремии "Тони".

После того, как к актрисе пришла слава, ее пригласили сниматься в популярном ситкоме NBC "Джулия", который транслировался на экранах с 1968 по 1971 год.

С 1984 по 1987 год она играла в популярном сериале "Династия", где сыграла роль Доминик Деверо. Эта роль во многом стала знаковой для Кэролл, так как впервые темнокожая актриса сыграла роль злодейки в сериале, который выходил в прайм-тайм. В 1975 году Дайэнн Кэролл была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль в сериале "Клодин".

Дайэнн Кэролл (Кадр из фильма)

За годы своей карьеры актриса пять раз была номинирована на премию "Эмми", трижды на премию "Глобус" (в 1968 она выиграла номинацию за "Джулию"). В 1990 году Дайэнн Кэролл была удостоена именной звезды на голливудской Аллее Славы.

Самые известные роли Дайэнн Кэролл – в ленте "Любите ли вы Брамса?", "Поторопи закат", "Пристанище Евы", сериалы "Династия", "Другой мир", "Анатомия страсти", "Белый воротничок".