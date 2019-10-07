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Зірка серіалів "Династія" і "Анатомія пристрасті": померла велика актриса і співачка

STYLERЖиття    07.10.2019 - 16:41
Зірка серіалів "Династія" і "Анатомія пристрасті": померла велика актриса і співачка
Померла знаменита голлівудська актриса (Фото: torange.biz)

Голлівудська актриса була володаркою численних нагород і премій

В Лос-Анджелесі, США, на 84-му році життя померла відома американська співачка і актриса Дайенн Керолл. Як повідомляє видання BBC News, артистка в останні роки боролася з серйозним онкологічним захворюванням.

Зірка серіалів &quot;Династія&quot; і &quot;Анатомія пристрасті&quot;: померла велика актриса і співачка

Дайенн Керолл (Фото: instagram.com/queen johnnie)

Дайенн Керолл народилася 17 липня 1935 року. Вперше на екрані з'явилася в голлівудському фільмі "Кармен Джонс" в 1954 році, в 1959 році вона знялася у фільмі "Поргі і Бесс", а в 1962 році вона стала першою чорношкірою жінкою – лауреаткою престижної кінопремії "Тоні".

Після того, як до актриси прийшла слава, її запросили зніматися в популярному ситкомі NBC "Джулія", який транслювався на екранах з 1968 по 1971 рік.

З 1984 по 1987 рік вона грала в популярному серіалі "Династія", де зіграла роль Домінік Деверо. Ця роль багато в чому стала знаковою для Керолл, так як вперше темношкіра актриса зіграла роль лиходійки в серіалі, який виходив у прайм-тайм. У 1975 році Дайенн Керолл була номінована на "Оскар" за кращу жіночу роль в серіалі "Клодін".

Зірка серіалів &quot;Династія&quot; і &quot;Анатомія пристрасті&quot;: померла велика актриса і співачка

Дайенн Керолл (Кадр з фільму)

За роки своєї кар'єри актриса п'ять разів була номінована на премію "Еммі", тричі на премію "Глобус" (у 1968 вона виграла номінацію за "Джулію"). У 1990 році Дайенн Керолл була удостоєна іменної зірки на голлівудській Алеї Слави.

Найвідоміші ролі Дайенн Керолл – у стрічці "чи Любите ви Брамса?", "Поторопи захід", "Притулок Єви", серіали "Династія", "Інший світ", "Анатомія пристрасті", "Білий комірець".

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