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Зірка серіалу "Пес" потрапив у ДТП у Києві: перші подробиці

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 12:09
Зірка серіалу "Пес" потрапив у ДТП у Києві: перші подробиці Фото: Михайло Жонін (instagram.com/mikhailzhonin)
Автор: Світлана Мащенко

Зірка серіалу "Пес" Михайло Жонін, який запам'ятався українцям за роллю колоритного капітана Ігоря Гнезділова, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Києві.

Про це повідомляється в Facebook ГО Автопатруль Майдан.

"Зоряна ДТП сьогодні сталася на Микільсько-Слобідській", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в "Автопатрулі", водій авто Volkswagen не впорався з керуванням і зачепив дві припарковані машини - Subaru і Mercedes.

Михайло Жонін був одним з пасажирів того самого авто, яке і стало винуватцем аварії.

"На місці працювала патрульна поліція Дніпровського району. Спасибі акторові за позитив і за веселе оформлення ДТП", - підписано відео.

У коментарях українці обурилися такою оптимістичною подачею аварії.

"Спасибі акторові, що всі живі! А поліція Якщо хоче позитиву - нехай дивляться його по телевізору або ходять на вистави з його участю, а не розважають один одного в момент оформлення ДТП", - пише один з юзерів.

"Кому ви дякуєте? Нетверезій людині яка влупила 2 авто? Ганьба водію, та Вам за Ваші дякую", - обурений ще один користувач.

Раніше м писали, то у Києві мотоцикліст і водій авто влаштували жорсткі розборки на швидкості.

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