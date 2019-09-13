Звезда сериала "Моя прекрасная няня" в реанимации: что произошло

Анастасия Заворотнюк была экстренно переведена в реанимацию из-за обширного отека мозга. Об этом сообщают российские СМИ.

Заворотнюк в последние недели проходила лечение в Польше, которое к сожалению, не дало положительных результатов. Отмечается, что у известной актрисы было диагностировано онкологическое заболевание.

По возвращению из Европы Анастасия Заворотнюк была экстренно госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. На фоне болезни у нее начался отек мозга. На данный момент она находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации. Рядом с ней находится ее супруг – Петр Чернышев.

Анастасия Заворотнюк в реанимации (Фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Рак мозга у Заворотнюк был диагностирован более года назад. Она прошла диагностику в западных клиниках и начала лечение.

Близкие и друзья семьи несколько раз опровергали информацию об онкологии и утверждали, что у актрисы появились некоторые проблемы со здоровьем после рождения ребенка.

Сама Заворотнюк на вопросы прессы о своем самочувствии отвечать отказывалась. В августе она отменила несколько спектаклей и перестала появляться на светских мероприятиях. В сентябре она пропустила открытие магазина своей дочери.

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