Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в реанімації: що сталося

Анастасія Заворотнюк була екстрено переведена в реанімацію через великий набряк мозку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Заворотнюк в останні тижні проходила лікування в Польщі, яке, на жаль, не дало позитивних результатів. Зазначається, що у відомої актриси було діагностовано онкологічне захворювання.

Після повернення з Європи Анастасія Заворотнюк була екстрено госпіталізована у вкрай важкому стані. На тлі хвороби у неї почався набряк мозку. На даний момент вона знаходиться під цілодобовим наглядом лікарів у реанімації. Поруч з нею знаходиться її чоловік – Петро Чернишов.

Анастасія Заворотнюк в реанімації (Фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Рак мозку у Заворотнюк був діагностований більше року тому. Вона пройшла діагностику в західних клініках і початку лікування.

Близькі та друзі сім'ї кілька разів спростовувало інформацію про онкологію і стверджували, що в акторки з'явилися деякі проблеми зі здоров'ям після народження дитини.

Сама Заворотнюк на запитання преси про своє самопочуття відповідати відмовлялася. У серпні вона скасувала кілька вистав і перестала з'являтися на світських заходах. У вересні вона пропустила відкриття магазину своєї дочки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Анастасія Заворотнюк раптово скасувала всі вистави – названа причина.

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