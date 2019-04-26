Звезда сериала "Кармелита" экстренно госпитализирована

В Москве экстренно госпитализировали звезду сериалов и кино, актрису Ирину Сенотову. Врачи диагностировали у артистки острую пневмонию и асцит. Несколько недель она лечилась дома и отказывалась ехать в больницу, но 24 апреля ее состояние резко ухудшилось и родные настояли на госпитализации.

На данный момент Ирина Сенотова находится в реанимационном отделении, и медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Дочь 50-летней актрисы начала экстренный сбор средств на лечении матери в социальных сетях. Она отметила, что собственные сбережения потратила до копейки и нуждается в помощи.

Ирина Сенотова (kinoafisha.ua)

Ирина Сенотова – известная российская актриса. На ее счету более 30 работ в кино и сериалах, также она работает в театре. Самые известные ее работы: "Петля времени", "Второй шанс", "Склифософский", "Кодекс чести", "Закон и порядок", "Кармелита. Цыганская страсть", "Ранетки", "Кармелита", "Виола Тараканова", "Любовь как любовь", "Трое против всех", "Траектория бабочки", "Барак".

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