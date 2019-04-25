Состояние певицы МакЅим ухудшилось: что известно

МакЅим находится в больнице в тяжелом состоянии
МакЅим (Марина Абросимова) после страшного ДТП находится в больнице. Согласно последним сообщениям российских СМИ состояние певицы ухудшилось, у нее начался мощный воспалительный процесс из-за гематомы.
Напомним, российская певица попала в ДТП, когда спешила на свой рейс в Москву. Певица будет находиться на реабилитации еще как минимум в течение месяца.
Менеджер МакЅим Маргарита Соколова, рассказала, что состояние звезды после ДТП значительно ухудшилось.
По словам Соколовой, певица чувствует себя очень плохо.
МакЅим попала в ДТП - состояние певицы ухудшилось (фото: instagram.com/sokllovamargarita)
"Не смертельно, но состояние непростое. У нее сейчас мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила во время аварии", - рассказывает менеджер.
Врачи говорят, что певица будет находится на реабилитации еще месяц.
МакЅим попала в ДТП - состояние певицы ухудшилось (фото: instagram.com/sokllovamargarita)
Однако пользователи сети подозревают, что певица стала жертвой избиения. Такие предположения возникли потому, что нет фото с места аварии, а повреждения певицы (отсутствие переломов) не похожи на последствия ДТП. Кое-кто вообще предполагает, что синяки - это всего лишь грим.
Причиной ДТП, по информации агента звезды, стало спущенное колесо. Сама артистка чудом осталась жива, отделавшись лишь синяками и ушибами.
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