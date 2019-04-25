ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Состояние певицы МакЅим ухудшилось: что известно

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 20:50
Состояние певицы МакЅим ухудшилось: что известно
МакЅим попала в ДТП - состояние певицы ухудшилось (фото: facebook.com maksim.music.ru)

МакЅим находится в больнице в тяжелом состоянии

МакЅим (Марина Абросимова) после страшного ДТП находится в больнице. Согласно последним сообщениям российских СМИ состояние певицы ухудшилось, у нее начался мощный воспалительный процесс из-за гематомы.

Напомним, российская певица попала в ДТП, когда спешила на свой рейс в Москву. Певица будет находиться на реабилитации еще как минимум в течение месяца.

Менеджер МакЅим Маргарита Соколова, рассказала, что состояние звезды после ДТП значительно ухудшилось.

По словам Соколовой, певица чувствует себя очень плохо.

Состояние певицы МакЅим ухудшилось: что известно

МакЅим попала в ДТП - состояние певицы ухудшилось (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

"Не смертельно, но состояние непростое. У нее сейчас мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила во время аварии", - рассказывает менеджер.

Врачи говорят, что певица будет находится на реабилитации еще месяц.

Состояние певицы МакЅим ухудшилось: что известно

МакЅим попала в ДТП - состояние певицы ухудшилось (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Однако пользователи сети подозревают, что певица стала жертвой избиения. Такие предположения возникли потому, что нет фото с места аварии, а повреждения певицы (отсутствие переломов) не похожи на последствия ДТП. Кое-кто вообще предполагает, что синяки - это всего лишь грим.

  • "На избиение больше похоже, а не на аварию. Ни переломов, ни фото разбитого авто";
  • "Похоже, что избили, а списали на ДТП";
  • Синяки - это грим, где отек от них?! Если серьезное ДТП, то обязательно в новостях бы показали. Пиар-ход, не более";
  • "А где фото автомобиля?"
  • "Надеюсь, это не рекламный ход..."

Причиной ДТП, по информации агента звезды, стало спущенное колесо. Сама артистка чудом осталась жива, отделавшись лишь синяками и ушибами.

Ранее сообщалось о том, что водитель спасал котенка и погиб в ДТП в Киеве на бульваре Перова.

ДТП под Сумами с четырьмя жертвами: как спасают жизнь ребенку (видео) Фура сбила ребенка под Львовом: водителя хотели линчевать (видео)
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь