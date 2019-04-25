Состояние певицы МакЅим ухудшилось: что известно

МакЅим попала в ДТП - состояние певицы ухудшилось (фото: facebook.com maksim.music.ru)

МакЅим находится в больнице в тяжелом состоянии

МакЅим (Марина Абросимова) после страшного ДТП находится в больнице. Согласно последним сообщениям российских СМИ состояние певицы ухудшилось, у нее начался мощный воспалительный процесс из-за гематомы.

Напомним, российская певица попала в ДТП, когда спешила на свой рейс в Москву. Певица будет находиться на реабилитации еще как минимум в течение месяца.

Менеджер МакЅим Маргарита Соколова, рассказала, что состояние звезды после ДТП значительно ухудшилось.

По словам Соколовой, певица чувствует себя очень плохо.

МакЅим попала в ДТП - состояние певицы ухудшилось (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

"Не смертельно, но состояние непростое. У нее сейчас мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила во время аварии", - рассказывает менеджер.

Врачи говорят, что певица будет находится на реабилитации еще месяц.

МакЅим попала в ДТП - состояние певицы ухудшилось (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Однако пользователи сети подозревают, что певица стала жертвой избиения. Такие предположения возникли потому, что нет фото с места аварии, а повреждения певицы (отсутствие переломов) не похожи на последствия ДТП. Кое-кто вообще предполагает, что синяки - это всего лишь грим.

"На избиение больше похоже, а не на аварию. Ни переломов, ни фото разбитого авто";

"Похоже, что избили, а списали на ДТП";

Синяки - это грим, где отек от них?! Если серьезное ДТП, то обязательно в новостях бы показали. Пиар-ход, не более";

"А где фото автомобиля?"

"Надеюсь, это не рекламный ход..."

Причиной ДТП, по информации агента звезды, стало спущенное колесо. Сама артистка чудом осталась жива, отделавшись лишь синяками и ушибами.

Ранее сообщалось о том, что водитель спасал котенка и погиб в ДТП в Киеве на бульваре Перова.