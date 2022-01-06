Звезда "плюсов" помогла девочке, которая сшила рубашку Нику Вуйчичу, стать ближе к главной мечте

Ксюша является подопечной благотворительного проекта "Здійсни мрію" от "плюсов", и сейчас для девочки ведущая "Сніданок з 1+1" и волонтер инициативы Неля Шовкопляс во время визита во Львов сделала важный подарок - ноутбук, чтобы лучше развивать способности и пользоваться интернет-технологиями.

Фото: Неля Шовкопляс и Ксеня Гвоздяк

Мама девочки Александра рассказала телезвезде об этом желании, ведь самостоятельно семье трудно его осуществить. И вот Неля устроила сюрприз и привезла Ксюше коробку с новеньким гаджетом. Девочка расплакалась от счастья.

Фото: Неля Шовкопляс привезла Ксюше Гвоздяк ноутбук в подарок

Но и для своей феи она подготовила презент вместе с другими воспитанниками львовской творческой студии "Винкс". Дети придумали и нарисовали эскиз платья королевы для Шовкопляс, а само творение помогла выкроить и воплотить в жизнь Ксюша.

Фото: Неля Шелкопляс и дети из львовской творческой студии

На изготовление изумрудного платья ушло более 4 метров атласа, столько же сетки, плюс еще метр золотого кружева. Каждый из дизайнеров внес свою лепту - изобразил и предложил формы, детали. И в ходе обсуждения был создан финальный эскиз.

Фото: эскиз платья для Нели Шелкопляс

Мотивирует и вдохновляет девочку творить и не сдаваться Ник Вуйчич, с которым она познакомилась три года назад при поддержке проекта "Здійсни мрію". Тогда ведущие "1+1" Лидия Таран и Соломия Витвицкая устроили их встречу на сцене Арены Львов на глазах у 20 тысяч зрителей, и там Ксюша заявила о своей мечте.

Фото: Ксения Гвоздяк познакомилась с Ником Вуйчичем 3 года назад

А уже на следующей встрече с Ником в Киеве девочка подарила ему авторскую рубашку с вышитыми крыльями. Ксюша твердо для себя решила, что шитье и создание нарядов для людей с инвалидностью - дело ее жизни.

Фото: Ксения Гвоздяк и Ник Вуйчич в вышитой рубашке

Сейчас, во время поездки во Львов, Шовкопляс привезла всем юным дизайнерам сладкие подарки и наборы для рисования. А дети, кроме платья королевы, подготовили для телеведущей тоже вкусняшки и новогоднего гнома, которого сшили сами, чтобы он оберегал их фею и дарил хорошее настроение.

Фото: Неля Шелкопляс и дети из львовской творческой студии