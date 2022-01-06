Зірка "плюсів" допомогла дівчинці, яка пошила сорочку Ніку Вуйчичу, стати ближче до головної мрії

Ксюша є підопічною благодійного проекту "Здійсни мрію" від "плюсів", і зараз для дівчинки ведуча "Сніданок з 1+1" та волонтер ініціативи Неля Шовкопляс під час візиту до Львова зробила важливий подарунок - ноутбук, щоб краще розвивати здібності та користуватися інтернет-технологіями.

Фото: Неля Шовкопляс і Ксеня Гвоздяк

Мама дівчинки Олександра розповіла телезірці про це бажання, адже самостійно родині важко його здійснити. І ось Неля влаштувала сюрприз і привезла Ксюші коробку з новеньким гаджетом. Дівчинка розплакалася від щастя.

Фото: Неля Шовкопляс привезла Ксюші Гвоздяк ноутбук у подарунок

Але і для своєї феї вона підготувала презент разом з іншими вихованцями львівської творчої студії "Вінкс". Діти придумали і намалювали ескіз сукні королеви для Шовкопляс, а саме творіння допомогла викроїти та втілити в життя Ксюша.

Фото: Неля Шовкопляс і діти з львівської творчої студії

На виготовлення смарагдової сукні пішло понад 4 метрів атласу, стільки ж сітки, плюс ще метр золотого мережива. Кожен з дизайнерів вніс свою лепту - зобразив і запропонував форми, деталі. І в ході обговорення був створений фінальний ескіз.

Фото: ескіз сукні для Нелі Шовкопляс

Мотивує і надихає дівчинку творити і не здаватися Нік Вуйчич, з яким вона познайомилася три роки тому за підтримки проекту "Здійсни мрію". Тоді ведучі "1+1" Лідія Таран і Соломія Вітвіцька влаштували їх зустріч на сцені Арени Львів на очах у 20 тисяч глядачів, і там Ксюша заявила про свою мрію.

Фото: Ксенія Гвоздяк познайомилася з Ніком Вуйчичем 3 роки тому

А вже на наступній зустрічі з Ніком у Києві дівчинка подарувала йому авторську сорочку з вишитими крилами. Ксюша твердо для себе вирішила, що шиття і створення нарядів для людей з інвалідністю - справа її життя.

Фото: Ксенія Гвоздяк і Нік Вуйчич у вишитій сорочці

Зараз, під час поїздки до Львова, Шовкопляс привезла всім юним дизайнерам солодкі подарунки та набори для малювання. А діти, крім сукні королеви, підготували для телеведучої теж смаколики та новорічного гнома, якого пошили самі, щоб він оберігав їх фею і дарував гарний настрій.

Фото: Неля Шовкопляс і діти з Львівської творчої студії