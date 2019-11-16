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Звезда "Нашей Раши" хочет купить шоу "Квартала 95": все детали

STYLERТелешоу    16.11.2019 - 18:53
Звезда "Нашей Раши" хочет купить шоу "Квартала 95": все детали
Детище Владимира Зеленского шоу Лига смеха может появиться в России (Фото: коллаж РБК-Украина)

Российский актер Сергей Светлаков положил глаз на детище Владимира Зеленского

Российские актеры и экс-резиденты Comedy Club Сергей Светлаков и Александр Незлобин посетили Украину и обсудили возможность покупки франшизы "Лиги Смеха" с продюсером шоу Наумом Барулеем, бывшим КВНщиком, который 10 лет поработал гендиректором компании "АМиК" (Александр Масляков и Компания).

По данным СМИ, кинорежиссер и сценарист, продюсер, юморист Незлобин и телеведущий, продюсер, участник команды КВН "Уральские пельмени" и звезда юмористического шоу "Наша раша" Светлаков планируют открыть франшизу "детища" Владимира Зеленского - юмористического телешоу "Лига смеха" - в РФ.

Детище Владимира Зеленского шоу Лига смеха может появиться в России (Фото: сриншот)

Как сообщается на Telegram-канале, в Киеве они провели бизнес-встречу с Барулеем, с кторых их связывает старая дружба еще со времен КВН, и который в настоящее время занимается финансовыми вопросами в "Лиге смеха".

К слову, несколько дней назад Незлобин опубликовал в своем Instagram фото со своей поездки в Украину.

Экс-резидент Comedy Club Александр Незлобин показал фото со своей поездки в Украину (Фото: instagram.com/nezlobinofficial)

Отмечется, что в переговорном процессе также принимал участие главный редактор студии "Квартал 95" Андрей Чавурин.

Полностью этот вопрос еще не согласован, и через некоторое время состоится следующий этап переговоров.

По задумке российских юмористов, франшиза "Лиги смеха" в РФ будет транслироваться на телеканале ТНТ.

Юмористическое шоу "Лига Смеха" создано в 2015 году студией "Квартал 95". До 2019 года ведущим был Владимир Зеленский, и после его победы на президентский выборах ведущим стал Евгений Кошевой.

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