Зірка "Нашої Раші" хоче придбати шоу "95 Кварталу": усі деталі

Дітище Володимира Зеленського шоу Ліга сміху може з'явитися в Росії (Фото: колаж РБК-Україна)

Російський актор Сергій Свєтлаков поклав око на дітище Володимира Зеленського

Російські актори і екс-резиденти Comedy Club Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін відвідали Україну та обговорили можливість покупки франшизи "Ліги Сміху" із продюсером шоу Наумом Барулеєем, колишнім КВКшником, який 10 років попрацював гендиректором компанії "АМіК" (Олександр Масляков і Компанія).

За даними ЗМІ, кінорежисер і сценарист, продюсер, гуморист Незлобін та телеведучий, продюсер, учасник команди КВК "Уральські пельмені" й зірка гумористичного шоу "Наша раша" Свєтлаков планують відкрити франшизу "дітища" Володимира Зеленського - гумористичного телешоу "Ліга сміху" - в РФ.

Дітище Володимира Зеленського шоу Ліга сміху може з'явитися в Росії (Фото: сріншот)

Як повідомляється на Telegram-каналі, у Києві вони провели бізнес-зустріч із Барулеєм, з яких їх пов'язує давня дружба ще з часів КВК, який в даний час займається фінансовими питаннями в "Лізі сміху".

До речі, кілька днів тому Незлобін опублікував у своєму Instagram фото зі своєї поїздки до України.

Екс-резидент Comedy Club Олександр Незлобін показав фото зі своєї поїздки в Україну (Фото: instagram.com/nezlobinofficial)

Зазначається, що в переговорному процесі також брав участь головний редактор студії "Квартал 95" Андрій Чавурін.

Повністю це питання ще не узгоджено, і через деякий час відбудеться наступний этап переговорів.

За задумом російських гумористів, франшиза "Ліги сміху" в РФ буде транслюватися на телеканалі ТНТ.

Гумористичне шоу "Ліга Сміху" створено в 2015 році студією "Квартал 95". До 2019 року ведучим був Володимир Зеленський, і після його перемоги на президентських виборах ведучим став Євген Кошовий.