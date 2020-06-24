Звезда "Квартала 95" твердо высказалась о политических амбициях

Елена Кравец рассказала, пойдет ли в политику вслед за Владимиром Зеленским и Юзиком
Участница "Квартала 95" Елена Кравец высказалась о своих политических амбициях. По словам звезды, ее у нее нет.
Так, в своем Instagram актриса опровергла слухи о том, что она может, например, баллотироваться в мэры Киева (такая информация в последние дни начала появляться в сети).
"Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все... Политика мне не интересна. Точка", - написала Кравец.
Елена Кравец подкрепила слова о политике нежным фото (instagram.com/lennykravets)
Отметим, что украинцы поддержали такое решение своего кумира. Среди тех, кто "сердечком" отреагировал на эти слова Елены: телеведущая Соломия Витвицкая, дизайнер Анна Осмехина и многие другие.
Некоторые, правда, шутят, что с фраз типа "я не иду в политику" у многих публичных людей и звезд шоу-бизнеса "как раз все и начинается".
Ранее Елена Кравец в трепетном образе предстала в новом для себя амплуа.
Также звездная актриса "Квартала 95" в косухе поразила рокерским образом на байке.
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Автор: Мария Бойко