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Звезда "Квартала 95" твердо высказалась о политических амбициях

STYLERПерсоны    24.06.2020 - 16:45
Звезда "Квартала 95" твердо высказалась о политических амбициях
Елена Кравец рассказала, пойдет ли в политику (фото: instagram.com/lennykravets)

Елена Кравец рассказала, пойдет ли в политику вслед за Владимиром Зеленским и Юзиком

Участница "Квартала 95" Елена Кравец высказалась о своих политических амбициях. По словам звезды, ее у нее нет.

Так, в своем Instagram актриса опровергла слухи о том, что она может, например, баллотироваться в мэры Киева (такая информация в последние дни начала появляться в сети).

"Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все... Политика мне не интересна. Точка", - написала Кравец.

Звезда &quot;Квартала 95&quot; твердо высказалась о политических амбициях

Елена Кравец подкрепила слова о политике нежным фото (instagram.com/lennykravets)

Отметим, что украинцы поддержали такое решение своего кумира. Среди тех, кто "сердечком" отреагировал на эти слова Елены: телеведущая Соломия Витвицкая, дизайнер Анна Осмехина и многие другие.

  • Ваше призвание - сцена, а для политики есть специальные люди!
  • Кожен повинен займатися своїми справами! Леночка, ви чудова акторка! Не забруднюйте своє ім'я.
  • Редкое сочетание ума и красоты
  • Леночка, ты супер. Ты хороший политик в "Квартале 95"
  • Прекрасная Елена с правильными мыслями!
  • Молодец! А то бы и о тебе потерял бы хорошее мнение! Зеленский натворил столько г*вна, что теперь всю жизнь разгребать будет!
  • Леночка. Всегда был о вас хорошего мнения
  • Мы тебя и не отпустим! Хватит, одного отпустили, скучновато без Вовчика.

Некоторые, правда, шутят, что с фраз типа "я не иду в политику" у многих публичных людей и звезд шоу-бизнеса "как раз все и начинается".

Ранее Елена Кравец в трепетном образе предстала в новом для себя амплуа.

Также звездная актриса "Квартала 95" в косухе поразила рокерским образом на байке.

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Автор: Мария Бойко

Теги Новости Украины Елена Кравец
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