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Зірка "Кварталу 95" твердо висловилася про політичні амбіції

STYLERПерсони    24.06.2020 - 16:45
Зірка "Кварталу 95" твердо висловилася про політичні амбіції
Олена Кравець розповіла, чи піде в політику (фото: instagram.com/lennykravets)

Олена Кравець розповіла, чи піде в політику слідом за Володимиром Зеленським та Юзиком

Учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець висловилася про свої політичні амбіції. За словами зірки, їх у неї немає.

Так, у своєму Instagram актриса спростувала чутки про те, що вона може, наприклад, балотуватися в мери Києва (така інформація в останні дні почала з'являтися в мережі).

"Друзі! Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і от це ось все... Політика мені не цікава. Крапка", - написала Кравець.

Зірка &quot;Кварталу 95&quot; твердо висловилася про політичні амбіції

Олена Кравець підкріпила слова про політику ніжним фото (instagram.com/lennykravets)

Зазначимо, що українці підтримали таке рішення свого кумира. Серед тих, хто "сердечком" відреагував на ці слова Олени: телеведуча Соломія Вітвіцька, дизайнер Анна Осмєхіна і багато інших.

  • Ваше покликання - сцена, а для політики є спеціальні люди!
  • Кожен повинен займатися своїми справами! Оленка, ви чудова акторка! Не забруднюйте своє ім'я.
  • Рідкісне поєднання розуму та краси
  • Оленка, ти супер. Ти хороший політик в "Кварталі 95"
  • Прекрасна Олена з правильними думками!
  • Молодець! А то б і про тебе втратив би хорошу думка! Зеленський накоїв стільки г*вна, що тепер все життя розгрібати буде!
  • Оленка. Завжди був про вас хорошої думки
  • Ми тебе не відпустимо! Досить, одного відпустили, нудно без Вовчика.

Деякі, правда, жартують, що з фраз типу "я не йду в політику" у багатьох публічних людей та зірок шоу-бізнесу "якраз все і починається".

Раніше Олена Кравець в трепетному образі постала в новому для себе амплуа.

Також зіркова актриса "Кварталу 95" у шкірянці вразила рокерським образом на байку.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України Олена Кравець
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