Зірка "Кварталу 95" твердо висловилася про політичні амбіції

Олена Кравець розповіла, чи піде в політику слідом за Володимиром Зеленським та Юзиком
Учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець висловилася про свої політичні амбіції. За словами зірки, їх у неї немає.
Так, у своєму Instagram актриса спростувала чутки про те, що вона може, наприклад, балотуватися в мери Києва (така інформація в останні дні почала з'являтися в мережі).
"Друзі! Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і от це ось все... Політика мені не цікава. Крапка", - написала Кравець.
Олена Кравець підкріпила слова про політику ніжним фото (instagram.com/lennykravets)
Зазначимо, що українці підтримали таке рішення свого кумира. Серед тих, хто "сердечком" відреагував на ці слова Олени: телеведуча Соломія Вітвіцька, дизайнер Анна Осмєхіна і багато інших.
Деякі, правда, жартують, що з фраз типу "я не йду в політику" у багатьох публічних людей та зірок шоу-бізнесу "якраз все і починається".
Раніше Олена Кравець в трепетному образі постала в новому для себе амплуа.
Також зіркова актриса "Кварталу 95" у шкірянці вразила рокерським образом на байку.
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Автор: Марія Бойко