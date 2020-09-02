Звезда "Квартала 95" стала мамой и показала онлайн-роды

Анна Саливанчук, звезда сериала "Однажды под Полтавой" производства Студии "Квартал 95" во второй раз стала мамой. Актриса родила сына весом 3990 г и ростом 56 см 1 сентября.

Роды проходили в одной из частных клиник столицы и актриса, сыгравшая продавщицу Веру в сериале, показала видео своих родов в Instagram

Анна снимала роды онлайн и показывала их в stories, рассказывая про свои ощущения. Схватки будущей мамы длились в течение шести часов, а вот сами роды прошли очень быстро - всего 11 минут.

Актриса показала видео появления малыша на свет и посоветовала всем женщинам не бояться рожать. Ведь нет ничего более искреннего и сильного в мире, чем в первый раз почувствовать и увидеть своего ребенка, услышать его запах, первый крик.

"Если честно я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. Разве что после того, как уже все произойдет. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит!" - написала Анна.

Юмористка добавила также, что сразу после родов ушли 11 килограммов. И уже на второй день после родов она готовится к первой фотосессии с малышом.

Актриса поблагодарила врачей и мужа за то, что теперь она мама двоих чудесных сыновей.