Зірка "Кварталу 95" стала мамою і показала онлайн-пологи

Ганна Саліванчук, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" виробництва Студії "Квартал 95", вдруге стала мамою. Актриса народила сина вагою 3990 г і зростом 56 см 1 вересня.

Пологи проходили в одній з приватних клінік столиці і актриса, яка зіграла продавщицю Віру в серіалі, показала відео своїх пологів в Instagram.

Ганна знімала пологи онлайн і показувала їх у stories, розповідаючи про свої відчуття. Потуги майбутньої мами тривали протягом шести годин, а ось самі пологи пройшли дуже швидко - всього 11 хвилин.

Актриса показала відео появи малюка на світ і порадила всім жінкам не боятися народжувати. Адже немає нічого більш щирого і сильного у світі, ніж у перший раз відчути та побачити свою дитину, почути її запах, перший крик.

"Якщо чесно я трохи хвилювалася, тому що нічого не приховувала від вас. І все показувала! А це таке таїнство, яке, сказала б я раніше, не можна показувати. Хіба що після того, як все відбудеться. Мені було страшнувато, раптом хтось позаздрить, не так подивиться, подумає, зурочить!" - написала Анна.

Гумористка додала також, що відразу після пологів пішли 11 кілограмів. І вже на другий день після пологів вона готується до першої фотосесії з малюком.

Актриса подякувала лікарям і чоловіку за те, що тепер вона мама двох чудових синів.