Звезда "Квартала 95" пожаловалась на ужасные боли после перенесенной операции

В сториз Анна записала несколько видео - на них она в шейном корсете, который вынуждена носить после выписки из больницы.

Юмористка призналась, что после операции практически лишилась сна из-за дискомфорта и болей. Без корсета она не может обходиться, ведь мышцы должны привыкнуть. Кроме того, она пока не готова смотреть на оставшийся после операции шрам.

"Не сплю, поскольку не совсем хорошо себя чувствую", - говорит Саливанчук.

По ночам она смотрит сериал о медиках и мечтает, чтобы ее сын Глеб стал доктором и помогал людям.

Скрин: Анна Саливанчук рассказала о состоянии после операции (instagram.com/salivanchuk.anna)

Напомним, что актриса долго страдала от грыжи позвоночника, из-за чего решилась на непростую операцию.

Впрочем, в больнице она долго не задержалась, покинув медучреждение, ведь дома помогают даже стены. Девушка несколько дней назад рассказала, что делать перевязки каждое утро и колоть обезболивающее ей будет мама.

Швы должны снять уже скоро, но пока актриса ограничена в движениях - ведь при поворотах головы испытывает боли.