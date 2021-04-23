Зірка "Кварталу 95" поскаржилася на жахливі болі після перенесеної операції

У сторіз Анна записала кілька відео - на них вона в шийному корсеті, який змушена носити після виписки з лікарні.

Гумористка зізналася, що після операції практично позбулася сну через дискомфорт і біль. Без корсета вона не може обходитися, адже м'язи повинні звикнути. Крім того, вона поки не готова дивитися на шрам, що залишився після операції.

"Не сплю, оскільки не зовсім добре себе почуваю", - каже Саліванчук.

Ночами вона дивиться серіал про медиків і мріє, щоб її син Гліб став лікарем і допомагав людям.

Скрін: Анна Саліванчук розповіла про стан після операції (instagram.com/salivanchuk.anna)

Нагадаємо, що актриса довго страждала від грижі хребта, через що зважилася на непросту операцію.

Втім, у лікарні вона довго не затрималася, покинувши медзаклад, адже вдома допомагають навіть стіни. Дівчина кілька днів тому розповіла, що робити перев'язки щоранку і колоти знеболювальне їй буде мама.

Шви повинні зняти вже скоро, але поки актриса обмежена в рухах - адже при поворотах голови відчуває болі.