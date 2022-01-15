Звезда "Крепостной" Сагайдачная хотела совершить самоубийство
Украинская актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая Натали Дорошенко в сериале "Крепостная", рассказала о сложных отношениях, из-за которых хотела покончить с собой.
Об этом она призналась во время шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой.
Актриса рассказала, что у ее бойфренда были проблемы с алкоголем, он мог приходить в 8 утра. Однако она не спала все время и ждала его.
"Он честно сказал мне: "Аня, я алкоголик", - сказала актриса.
Однако сейчас у этого мужчины есть семья, и он завязал с алкоголем. Также она отметила, что была счастливой в этих отношениях всего один год, а другие годы она страдала.
После расторжения отношений Анна собрала свои вещи и переехала в студенческое общежитие, тогда было очень нелегко.
Анна Сагайдачная (instagram.com/annasagaidachnaya)
Как выяснилось, звезда несколько раз приходила на мост Патона с мыслями о самоубийстве.
"Это был именно тот период в поисках моего парня, где он там, в каких барах пьянствует. Думала я не о хорошем на этом мосту. Когда я начала понимать, что этим отношениям конец. Это был период безысходности."- сказала Сагайдачная.
Отметим, что на тот момент ей было 20 лет и у нее не было подруг. Анна добавила, что попытка самоубийства таки была. Она порезала руку, но, скорее, хотела не свести счеты с жизнью, а напугать своего парня.
Со временем нежелание жить прошло благодаря маме и вере в Бога.
Анна Сагайдачная ее муж и сын (instagram.com/annasagaidachnaya)
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