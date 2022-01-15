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Зірка "Кріпосної" Сагайдачна хотіла скоїти самогубство

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Субота 15 січня 2022 15:49
Зірка "Кріпосної" Сагайдачна хотіла скоїти самогубство Анна Сагайдачна хотіла скоїти самогубство (instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Тетяна Самарук

Українська актриса Анна Сагайдачна, яка зіграла Наталі Дорошенко у серіалі "Кріпосна", розповіла про складні стосунки, через які хотіла накласти на себе руки.

Про це вона зізналася під час шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною.

Актриса розповіла, що у її бойфренда були проблеми з алкоголем, він міг приходити о 8 ранку. Однак вона не спала весь час та чекала на нього.

"Він чесно сказав мені: "Аню, я алкоголік", - сказала актриса.

Однак зараз у цього чоловіка є родина, і він зав'язав з алкоголем. Також вона зазначила, що була щасливою у цих стосунках лише один рік, а інші роки вона страждала.

Після розірвання стосунків Анна зібрала свої речі й переїхала до студентського гуртожитку, тоді було дуже нелегко.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; Сагайдачна хотіла скоїти самогубствоАнна Сагайдачна (instagram.com/annasagaidachnaya)

Як з'ясувалось, зірка кілька разів приходила на міст Патона з думками про самогубство.

"Це був саме той період у пошуках мого хлопця, де він там, у яких барах пиячить. Думала я не про хороше на цьому мосту. Коли я почала розуміти, що цим стосункам кінець. Це був період безвиході." - сказала Сагайдачна.

Зазначимо, що на той момент їй було 20 років і у неї не було подруг. Анна додала, що спроба самогубства таки була. Вона порізала руку, але, швидше, хотіла не звести рахунки з життям, а налякати свого хлопця.

Згодом небажання жити минуло завдяки мамі та вірі в Бога.

Зірка &quot;Кріпосної&quot; Сагайдачна хотіла скоїти самогубствоЗірка &quot;Кріпосної&quot; Сагайдачна хотіла скоїти самогубствоАнна Сагайдачна її чоловік та син (instagram.com/annasagaidachnaya)

Раніше ми повідомляли, що українська кінозірка зробила заяву про скандальний серіал "Свати 7".

Також ми писали, що зірка серіалу "Глухар" помер за нез'ясованих обставин.

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