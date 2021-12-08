Звезда "Крепостной" попала в больницу с маленьким сыном: "очень неприятный вирус"

Телеведущая, актриса и режиссер допускает, что мальчик мог заразиться на детской площадке, где играл, а в садик 4-летний сын не ходит с сентября.

Симптомы стали проявляться, когда у малыша пропал аппетит, началась тошнота и рвота, потом жидкий стул, а температура поднялась под 40 градусов.

"Когда на второй день ему стало хуже, мы вызвали "скорую" из частной клиники и они на месте сделали ряд экспресс-анализов, и они четко показали, что это ротавирус", - пишет Денисенко.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Так как при любом вирусе рекомендуют пить много жидкости, чтобы "вымыть" его из организма, Андрюша с удовольствием принялся за такое "лечение", но возникли сложности.

Дело в том, что при кишечной инфекции ротавирус повреждается слизистая кишечника, и ребенок вырвал все выпитое. Потом он "просто отказался много пить, ведь для него много пить=тошнить и рвать, особенно отказывался пить соленую воду с электролитами, которая помогает бороться с обезвоживанием организма".

Наталка Денисенко с сыночком Андреем (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Так Денисенко вместе с сыном оказалась в больнице, где малышу ставили капельницы, чтобы пополнять жидкость и выводить вирус.

Также звезда сериалов рассказала, что мужем актером Андреем Фединчиком очень перепугались, когда ночью не смогли сбить температуру 39,6 около 2,5 часов разными препаратами - тогда родители вызвали для ребенка "скорую" во второй раз, чтобы госпитализировали.

Наталка Денисенко с мужем Андреем Фединчиком и сыном Андрюшей (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"В общем очень неприятный вирус, но если искать в этой ситуации хорошее, то очевидно что наш иммунитет так и работает: твой организм борется с вирусами, выделяет на них антитела, и мы становимся более стойкие в этом мире. Так что это надо просто пережить!" - резюмировала актриса.

Наталка Денисенко с сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)