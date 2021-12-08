Зірка "Кріпосної" потрапила до лікарні з маленьким сином: "дуже неприємний вірус"

Актриса Наталка Денисенко потрапила до лікарні зі своїм маленьким сином Андрієм, який підхопив ротавірус. 31-річна зірка серіалів "Кріпосна" і "Сага" зізналася, що довелося двічі викликати "швидку", і звертатися за госпіталізацією.
Про це Денисенко розповіла у своєму Instagram.
Телеведуча, актриса і режисер допускає, що хлопчик міг заразитися на дитячому майданчику, де грав, а до садочка 4-річний син не ходить з вересня.
Симптоми стали проявлятися, коли у малюка зник апетит, почалася нудота і блювота, потім рідкий стілець, а температура піднялася під 40 градусів.
"Коли на другий день йому стало гірше, ми викликали "швидку" з приватної клініки і вони на місці зробили ряд експрес-аналізів, і вони чітко показали, що це ротавірус", - пише Денисенко.
Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Оскільки при будь-якому вірусі рекомендують пити багато рідини, щоб "вимити" його з організму, Андрійко із задоволенням взявся за таке "лікування", але виникли складнощі.
Річ у тому, що при кишкової інфекції ротавірус пошкоджується слизова кишечника, і дитину знудило все випите. Потім він "просто відмовився багато пити, адже для нього багато пити=блювота, особливо відмовлявся пити солону воду з електролітами, яка допомагає боротися зі зневодненням організму".
Наталка Денисенко з синочком Андрієм (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Так Денисенко разом з сином опинилася в лікарні, де малюкові ставили крапельниці, щоб поповнювати рідину і виводити вірус.
Також зірка серіалів розповіла, що чоловіком актором Андрієм Федінчиком дуже перелякалися, коли вночі не змогли збити температуру 39,6 близько 2,5 годин різними препаратами - тоді батьки викликали для дитини "швидку" вдруге, щоб госпіталізували.
Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком і сином Андрійком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
"Загалом дуже неприємний вірус, але якщо шукати в цій ситуації хороше, то очевидно що наш імунітет так і працює: твій організм бореться з вірусами, виділяє на них антитіла, і ми стаємо більш стійкі в цьому світі. Так що це треба просто пережити!" - резюмувала актриса.
Наталка Денисенко з сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко прокоментувала скандальну бійку чоловіка у Києві та зазначила, що Андрій Федінчик тоді після коронавірусної хвороби був дуже втомленим, він випив і вилив всю агресію на інших людей.
Додамо також, що після інциденту Андрій Федінчик вибачився за свою поведінку і постав перед камерами в синцях.