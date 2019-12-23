Звезда киностудии Довженко: скончался талантливый украинский актер

В Одессе скончался заслуженный артист Украины, советский и украинский актер театра и кино, актер дубляжа Виталий Аврамович Дорошенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Александр Бронштейн.

Виталий Дорошенко родился 21 октября 1941 года в Одессе. Окончил КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого. С 1965 года начал сниматься на Киевской киностудии имени А.П. Довженко. С 1975 года – работал над дублированием и озвучиванием кинофильмов.

Виталий Дорошенко в фильме "Рожденная революцией"

Снялся почти в 40 фильмах. На его счету такие кинокартины как "Ключи от неба", "Непоседы", "Ни пуха, ни пера!", "Волны Черного моря", "Рожденная революцией", "Матрос Железняк", "Подвиг Одессы" и другие.

Озвучивал и дублировал такие известные фильмы как "Терминатор", "Горец", "Чужие", "Универсальны солдат", "Один дома", "Скорость". Также в его списке работ – озвучка фильмов и мультфильмов для украинских телеканалов.

Его голос звучал в таких работах как "Голый пистолет" (все части), "Карлсон. Который живет на крыше", "Девять ярдов", "Веселые мелодии", "Смурфики", "Джон Картер". Последней работой для Дорошенко стал мультфильм "Моана".

Скриншот поста

В 2004 году Виталий Дорошенко был награжден Указом президента Украины званием Заслуженного артиста Украины.